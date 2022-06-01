美國聯邦參議員達克沃絲（右）二度訪台，今帶伊利諾州助理副州長面見經濟部，希望台商前往該州投資。(圖／經濟部提供)

美國聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth）率團二度訪台，今日(1日)帶著伊利諾州助理副州長與經濟部王部長美花會談，該州向我太陽能、5G、電動車業者招手前往投資，王美花則邀請他們參加8月在台舉行的「美國商機日」活動，雙方同意把生醫產業列為合作目標。

達克沃絲以友台著稱，王美花先是感謝其為深化台美經貿關係的努力，達克沃絲參議員則回應，經濟安全與國安具同等價值，將持續支持台灣加入印太經濟架構。

達克沃絲及伊利諾州首席助理副州長史貝雅，在會場上介紹該州投資環境優勢及獎勵措施等，期待台灣太陽能(電池與模組)、5G通訊及電動車業者前往伊州投資。

王美花表示，台灣強項在於製造，在上述產業擁有諸多廠商，另有上銀、友達及拓連科技等廠商在該州設立據點，會後將請我業者把該州列為投資參考標的，鼓勵我商籌組經貿訪問團赴該州。

她也邀請伊利諾州長(或派代表)出席本年8月30日在我國舉辦之「美國商機日」活動，推介該州投資環境，促進雙邊投資往來。

達克沃絲及史貝雅指出，該州擁有優良育成環境，有諸多大學參與育成計畫，期雙邊加強生醫產業合作。王美花回復，生醫是我國重要產業，並同意將就該產業推動交流及合作。