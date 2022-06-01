年底縣市長選舉倒數，國民黨中常會4月下旬通過提名彰化縣長王惠美參選連任，她表示現階段工作仍以防疫優先，強調要為彰化人找回光榮感，而民進黨縣長人選目前仍難產。據最新民調結果顯示，彰化縣民對於王惠美的施政滿意度為59.11%，不滿意度則為40.89%，整體滿意度遠高於不滿意度。

據《菱傳媒》今(1日)公布「彰化縣首長滿意度暨網路政治板塊調查」最新民調結果，王惠美施政滿意度為59.11%，不滿意度則為40.89%。其中，50-59歲和60歲以上年齡層的選民最捧場，表示滿意的比例均超過7成；相對的，年輕族群則偏低。

選民對「彰化縣發展最滿意的面向」，前三名依序為「防疫作為、醫療環境和治安」，比例依序為45.69%、31.28%和26.58%；最憂心的面向，經濟就業以高達71.23%排名第一，接著是交通37.55%和醫療環境30.24%。

值得注意的是，王惠美的支持度在各年齡層中呈現高低兩個極端。50-59歲以及60歲以上的族群，最肯定王惠美的施政表現，滿意度依序達到71.12%和74.40%；但20-29歲和30-39歲的族群，表示滿意的比例則只剩下44.95%和39.82%。

彰化縣民最滿意「防疫作為、醫療環境和治安」。（資料照片）

另外，在藍綠傾向上，接近泛綠的受訪者，有51.84%表示支持民進黨，有7.36%流向台灣基進，並各有5%支持民眾黨和時代力量。至於接近泛藍的選民，除了約6成表態挺國民黨之外，也有8.59%表示會支持民眾黨。

這項調查是《菱傳媒》委託，由台大政治系教授張佑宗設計問卷、皮爾森數據負責執行。針對彰化縣年滿20歲以上之網路人口，從5月24日至5月28日，共計進行5天，當中有效樣本為1810份。在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.3%以內。