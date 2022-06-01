因應中央流行疫情指揮中心更新COVID-19疫情各種管制身分類型及防疫規定，國家考試防疫措施必須配合調整。6月起三項國家考試之應試限制及防疫措施調整，「自主健康管理」及「自主防疫2日內快篩為陰性」得外出者，可參加國家考試，並安排於備用試場應試等；應考人確實遵守防疫規定，如有違反情事，除依試場規則之規定予以扣考、扣分或不予計分外，並以傳染病防治法規定依法告發。

考選部指出，國家考試配合疫情指揮中心更新防疫規定，考選部邀請感控防疫專家、協助辦理國家考試的各縣巿政府及衛生福利部、教育部代表共同研商調整國家考試防疫措施。考量考試公平性、應考人應試權益、參與考試人員健康安全，及考選部與地方政府和試區學校的防疫量能等各種因素，今年6月起三項國家考試應試限制及防疫措施調整。

考選部指出，確診且於指定隔離治療機構或指定處所隔離，含居家照護、為指揮中心發布具感染風險民眾追蹤管理機制的「居家（或集中）隔離」、「居家（或集中）檢疫」、「自主防疫（3＋4之4及0＋7之7）2日內快篩陽性，應考人若有上述情形之一者，在限制不得外出期間均不得到場應試，且嚴禁進入試區；至於「自主健康管理」及「自主防疫2日內快篩為陰性」得外出者，可參加國家考試，並安排於備用試場應試。

考選部說，增加各試區備用試場種類及數量，提高試區護理人員、備用試場監場人員的人力配置；且依衛生主管機關規定受防疫管制的應考人，應主動提前通知考選部，考選部會將名單與指揮中心「確診」、「居家隔離」、「居家檢疫」名單加強勾稽比對至考試結束；考試第一天須繳交健康關懷表，應考人要誠實填列。

考選部表示，會提供試區用餐隔板，應考人在試場內用餐者一律使用隔板，且在指定處所固定座位用餐，並注意座位間距。避免移動及非必要的接觸、交談，用餐完畢立即戴好口罩。備用試場應考人不得外出用餐；試區提供有代訂便當服務。

考選部強調，監場人員依不同試場有適宜的防護設備，一般試場監場人員執行監場工作時，須正確配戴口罩、防護面罩及使用酒精消毒雙手；備用試場監場人員則必須正確配戴口罩、穿戴簡易型隔離衣、防護面罩、手套及使用酒精消毒雙手，以強化其安全防護。

考選部指出，試務工作人員於擔任試務工作前，必須完整接種3劑疫苗滿14天；電腦化測驗適用以上防疫措施，只有在備用試場應試者改採紙本試題，並以2B鉛筆劃記試卡作答。依規定無法應試者，可檢具證明文件，於考試前後15天內向考選部申請全額退費。

考選部另表示，由於國家考試的屬性與升學考試性質不同，無法全然比照升學考試以外加名額方式處理辦理補考，且性質與國家考試相近的教育部受託辦理的教師甄選亦無補考，考選部將在兼顧考試公平性、應考人權益、地方政府防疫量能等前提下，配合指揮中心防疫政策及疫情發展，持續滾動調整國家考試防疫措施，籲請應考人在專心準備應試之餘，務請做好自我防護。