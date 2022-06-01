花蓮縣玉里鎮三民里250戶里民今前往活動中心，領取科技公司捐贈每戶3600元的防疫補助金。（玉里鎮公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣玉里鎮三民里250戶里民今獲科技公司捐贈每戶3600元的防疫補助金，代理鎮長江東城（左三）代表公所回贈感謝狀表達感謝。（玉里鎮公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

疫情爆發重創各業，民間的愛心卻不缺席，一名科技公司創辦人早年離開位在花蓮縣玉里鎮三民里的老家北漂打拚，如今事業有成，秉持「取之社會、回饋社會」的精神，今趕赴家鄉發放250戶里民每戶3600元的防疫補助金，盼能在疫情嚴峻之下，幫助里民度過難關。

玉里鎮長江東城表示，財團法人久鑫公益基金會由鑫科技股份有限公司所成立，而創辦人陳章南正式玉里鎮三民里的鄉親，北漂打拚且事業有成後，每年都會定期回饋家鄉，除捐贈偏鄉救護車及AED等設備，10年前還捐贈土地及相關物資，提供興建里民活動中心，讓鄉親有聚會活動的場所。

由於近日全台籠罩在疫情嚴峻的環境下，各行各業遭受打擊，不少民間團體陸續捐贈物資給確診家庭或弱勢群眾，希望能協助他們渡過難關，因此財團法人久鑫公益基金會也加入公益愛心行列，今捐贈玉里鎮三民里250戶里民每戶3600元防疫防疫補助金，並在江東成、縣議會副議長潘月霞、三軒社區發展協會理事長葉雲鑑、總幹事陳章福、三民里長蔡貴富等人陪同下發放。

獲防疫補助金的王姓里民表示，感謝基金會無私的愛心防疫補償金，恰好可讓自己與家人在即將到來的端午連假加菜，渡過溫馨又美好的假期。

江東成感佩基金會的公益行動，希望能藉此拋磚引玉促成更多企業或團體響應愛心活動，讓台灣社會變得更好；陳章南表示，凡鄉親有就學困難或急難救助需要，都可上基金會網站了解、申請。