人與人相處時，最難拿捏的就是彼此距離，有時與對方太親密，反而會給人壓迫感，但若想給彼此空間，表現得又有些疏離。《搜狐網》近日分享3個懂得與人保持適當距離的星座，他們交際手腕高明，無論工作還是生活上都少有敵人。

第三名、雙子座

雙子座個性八面玲瓏，無論對誰都會保持適當的距離，也不會去得罪他人，因此身邊的朋友很多，而且也少有敵人，不僅如此，他們情商很高，總是能注意到別人需要什麼，巧妙地迎合對方的需求，屬於「見人說人話，見鬼說鬼話」的類型，他們就像是變色龍，會根據環境與對象改變說話內容與交往方式，無論遇到什麼樣的對象，他們總是能與對方處得來。

雙子座還具備推銷的能力，交際手腕也很高明，有擔任商人或業務的潛力，他們與每個人都是好朋友，但絕不會與其中一方關係過於親密，無論在事業還是感情上，雙子座都表現得很出色，雖然有些人會覺得他們過於圓滑，但不可否認的是，雙子座確實是很會做人。

第二名、天秤座

天秤座是天生的調停者，他們追求公平，因此在群體中，給人正義的好形象，他們對任何事與人都沒有個人偏見與好惡，就算有也不會表現出來，而且一定會秉持公平正義，做到誰也不偏袒，誰也不得罪的地步。

天秤座剛正不阿的性格，自然也受到旁人喜愛，而且他們個性不自私，無論在哪種場合，他們都會充分顧到各方的利益，並始終與人保持適當距離，不會因與某些人走得太近，而給他人留下把柄。在職場上也是保持公平的姿態，雖然偶時會利用看似「民主」的方式達到目的，似乎有些表裡不一，但基本上天秤座不會去損害他人利益。

第一名、水瓶座

水瓶座給人特立獨行的印象，他們的想法雖然與別人不同，但也因這一種獨特的個性，吸引不少朋友，而且水瓶座交際手腕高明，他們絕不會得罪他人，雖然思想與他人不同，但他們絕不會因此選擇自我封閉，反而保有獨立個性的同時，又能與他人建立起平等、互利的關係，並做到與他人親密有間，卻又疏而不遠的地步。

水瓶座認為，每個人都應是合作的互助關係，而不是部分說話大聲的人，凌駕於他人之上，因此在結交朋友時，總會追求人人平等的交往模式，另外，水瓶座討厭依附他人，也厭惡他人依賴自己，他們會根據與朋友的親密程度，自動調節彼此的距離，讓彼此相處感覺自在，可說是交際圈的高手。