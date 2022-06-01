修杰楷1日出席克蘭詩「愛玩小學校」公益快閃店活動。（粘耿豪攝）

修杰楷1日出席克蘭詩「愛玩小學校」公益快閃店活動。（粘耿豪攝）

修杰楷1日出席克蘭詩「愛玩小學校」公益快閃店活動，響應關懷台灣兒童行動。他透露，昨天才對女兒咘咘發了點脾氣，因為讀小一的咘咘近期線上上課，白天都在東摸西摸、跟家裡的寵物們玩，把包括吃飯、洗澡、寫功課、練鋼琴等所有該做的事情都壓縮在晚餐時間，「心疼她弄到那麼晚會很累，所以我很嚴肅地小小教訓了一下，她也有稍微發脾氣。當然最後還是要抱抱她，讓她理解爸爸是很愛她的」。

不少家長近期都因小孩線上教學關在家而跟著情緒失控崩潰，修杰楷說：「我還好，她們還不會太瘋狂，只是時間被綁住，想出門做什麼會暫緩，要跟媽媽稍微分配，一定要有一個人在家。」他說兩個女兒有了去年三級警戒期間的防疫訓練，已經比較習慣待在家，「她們已經很久都不知道公園長什麼樣子了」。至於是否打算讓咘咘施打疫苗，他說還在評估當中。

他透露家裡除了1隻狗、4隻貓，近期又多養了1隻貓咪，還有1隻青蛙、1缸魚，老婆賈靜雯很愛鳥類，以前養過鸚鵡，本來也計畫要養，「我沒有反對，但有提醒她鸚鵡會很可憐，因為會有5隻貓盯著牠。像之前草仔粿（青蛙）就很可憐，貓咪一直盯著牠，感覺牠精神壓力很大。」他說4隻米克斯貓咪活得像貴族，便宜罐頭不吃、很挑食，雖然每月花在寵物們身上的錢破萬元，但他說「養寵物不能用金錢衡量、要用愛」。

修杰楷之前上《來吧！營業中》玩得開心也引起不錯迴響，笑說以前楊銘威聚會時總是一副什麼都不會的樣子，不帶小孩也不做菜，還說過不要自己的人設的跟他一樣，會很累，不料因為《營業中》被大家發現原來楊會做的事還不少，最近還會主動問要幫什麼忙，「他現在有點懊悔，這節目讓他被發現其實他會做事！我合理推測他以前都是裝的。」

他坦言原本對實境節目就很有興趣，之前還曾自己提案要製作實境節目，以荒島為主題，想好可以找楊祐寧、楊銘威兩個很好笑的好友以及會捕魚打獵的姚元浩一起玩，結果被經紀人「打槍」澆熄滿腔熱血。