國民黨主席朱立倫明(1)日將訪美，傳播學者認為，選在此時出發，在於朱搞定國民黨重點選區提名，特別是對桃園風暴做了某種程度的控制後，前往美國拜會的底氣將會更足，年底選舉再從民進黨防疫亂象切入，讓美方重新評估自己作為2024藍軍人選，以此用「出口轉內銷」的戰略，操作「一箭五雕」的效果，持續膨脹個人政治能量。

文化大學廣告系主任鈕則勳在投稿「今日新聞NOWnews」的文章〈朱立倫「一箭五雕」〉中指出，朱在桃園突襲式提名前行政院長張善政，就算面對廣大質疑，仍像是吃了秤砣鐵了心一般，畢竟此操作可有「一箭五雕」的效果，包括擋張善政選2024、強壓羅智強、整合桃園亂局、黨內集權、重磅赴美等。

鈕則勳在文章中分析，以張善政的高度，在2024國民黨幾乎無牌可打的情況下，算是一張可出的牌，但朱立倫現今徵召其參選桃園市長，張就等於沒機會選2024了。

鈕則勳說，亦即張若沒選上，等於結束政治生命，若選上市長，就得做滿任期，也無法參選2024。至此，朱立倫徵召張善政，不僅削弱了張的品牌形象，張選上或落選，都不可能選2024，朱在黨內便少了一個強勁對手，這是「第一雕」。

鈕則勳同時也提到羅智強，想選桃園市長，惹怒朱立倫，即便羅持續深耕在地，仍被張善政攔胡，張又不願意「再民調」，羅的桃園市長顯然無機會，等於已被朱立倫硬生生的壓在五指山下，面臨從政以來最大困境。也無法應蔣萬安之邀參與台北的競選團隊，畢竟羅不能台北、桃園一直轉進，不然會被看成投機份子，更無政治前途。

鈕則勳指出，朱立倫提名張善政，已然讓違背其意志的羅，陷入進退維谷的境界，這是「第二雕」。

鈕則勳也點出，桃園局勢整合是朱立倫的「第三雕」，畢竟他會認為地方雖反彈，但黨中央仍有權力資源在手，議長、立委、參選人，應該都能在一定的掌控中，短空長多；而議長邱奕勝在讓張善政吃了一次閉門羹後，兩人仍在日前會面，邱也說會支持張，張善政也和立委魯明哲、萬美玲見面，也和羅智強一起合體走基層為桃園祈福，從表面上來看，已具初步整合成效，情勢或真的能照朱的盤算發展。

鈕則勳稱，「第四雕」是朱可藉此提名來扭轉「弱勢黨主席」的窘境，鞏固權力，對黨內進行壓力測試。事後證明，中壯派領頭羊的蔣萬安與江啟臣，幾乎都沒對朱的鴨霸操作提出明顯批評與反制，更可能使黨中央延緩整個中壯接班的進程，對國民黨的發展雖為負數，但對於朱來說，這「第四雕」卻對於他上演大復活，進逐2024年總統大位，絕對有利。

鈕則勳認為，當前面「四雕」到手後，順勢訪美，除了底氣會更足之外，他也有機會讓美重新評估自己作為2024藍軍人選的可能，此為「第五雕」。綜合所述，「一箭五雕」對朱來說，確實穩賺不賠！