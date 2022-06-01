藝人郭彥均在臉書感嘆染疫孩童，行政院長蘇貞昌揚言法辦引發反彈後，轉將箭頭指向內容農場，針對推特人頭帳號「徐芳麗」查散布謠言情形。資深媒體人趙少康今（1）日受訪表示，「我覺得很可惡！」

郭彥均是5月25日清晨2點34分發文的，ETtoday是早上11點，已經晚了9個小時，三立是11點59分，民視是12點14分，徐芳麗是13點02分，晚了將近11個小時，接著其他媒體，至少11家網站有轉述。至於什麼農場的更晚了，25個粉專大概都是到26日才轉發，晚了一天，這是誰跟誰？

趙少康分析，如果是別人都有，郭彥均跟著；但是卻是郭彥均先有，別人是跟郭彥均，是誰帶風向？這跟徐芳麗有什麼關係？亂扯一通！台灣這個風氣很要不得，沒有講理就打群架，出動大量側翼粉專圍剿，顛倒是非。只要講的話不順他的心，他就要辦你！蘇貞昌講完以後，刑事局就說要查，陳時中也說要罰300萬，跟著蘇貞昌製造一種寒蟬效應，「我覺得很可惡！」

輿論反應很強烈，又說不是針對郭彥均個人，趙少康怒言「那天就是針對個人、針對的就是郭彥均，現在又抵賴不承認？莫名其妙！」