總統府發言人張惇涵今天說，自今年初以來，截至5月31日為止，包括總統府、國安會、外包廠商、憲兵營、警衛室，總計確診人數為170人，占所有單位總人數1162人約14.6%，並非台中市長盧秀燕所稱的1/3染疫。

媒體報導，盧秀燕指總統府有450名人員、140人確診，占1/3。

張惇涵透過臉書回應指出，總統府若有疫情狀況，都會向各界公開報告，目的很簡單，就是「公開透明」，而不是被踢爆才說明。希望透過總統府作為，讓社會各界了解，如何依照不同階段防疫指引，採取相對應措施；面對疫情，保持戒慎而不恐懼。

他說，包括，日前總統蔡英文因為家人確診而隔離，或者年初時，副總統賴清德出訪友邦宏都拉斯返國後的隔離，總統、副總統於隔離期間的健康狀況，及總統府各單位的染疫狀況等，總統府都會對外說明。

張惇涵指出，自今年初以來，截至5月31日為止，包括總統府、國安會、外包廠商，以及必須群體生活的憲兵營、警衛室，總計確診人數為170人，這些總統府都有定期發布，這些確診數占所有單位總人數1162人約14.6%。

他說，或許，幕僚提供給盧秀燕的數據，分母只計算了總統府一個單位的人數，而沒把其他單位列入；不過，實情確實並非盧秀燕所稱的1/3染疫。

張惇涵指出，刻意炒作確診人數絕對不是防疫的重點。重點在於，掌握疫情狀況、關心員工需求、精進防疫措施、維持運作正常，應該從公部門帶頭，並鼓勵民間一起來做。

他說，敵人是病毒，不是彼此。沒有違反防疫規定，但卻確診的人，其實不需要道歉，也不應該被投以異樣眼光。因為，每個人都有生病或身體不舒服的時候，這時候需要的是溫暖的關心。此時此刻，最重要的是，中央地方要互相合作、互相補位，同事朋友之間互相關懷、互相協助。