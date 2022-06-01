張雁名肉身為王樂妍擋火。（台視提供）

張雁名、王樂妍拍攝驚險戲後鬆一口氣。（台視提供）

台視60週年台慶大戲《美麗人生 女人當家》今晚(6／1)將上演本劇最驚險場面！劇中王樂妍和張雁名在船上遇到大火，門又被鎖死，兩人被困在船艙裡，千鈞一髮之際兩人倉皇逃出。劇中因船艙突然爆炸，張雁名以肉身幫王樂妍擋火，兩人雙雙被炸飛，張雁名背後也出現熊熊烈火，場面緊張。

為了拍攝這個鏡頭，張雁名抱著王樂妍一起摔在海綿墊上，為了搭配後方的火勢，兩人前後摔了將近20次，雖然有防護措施，但反覆用同一邊著地，腿也摔得有些疼，王樂妍也忍不住揉了一下大腿，她表示：「就是要做到我們自己看畫面，都很心驚膽跳，自己看得都很滿意，相信你們一定也會很滿意。」劇組靠著取景角度，拍出逼真的火場畫面，大大降低拍攝的危險性，同時兼顧視覺感受，張雁名也說：「我們演員拍戲都希望能做到最好的給觀眾。」

在導演終於宣布拍攝完成，王樂妍鬆了一口氣大喊：「我們做到了！」並開心與張雁名擊掌，兩人也趕緊到攝影機旁看畫面回放，張雁名英雄救美的場景看起來帥氣無比，背後的烈火燒的猛烈，王樂妍便開玩笑表示，根本是「超級賽亞人」，她對張雁名笑說：「火那麼大，你後腦勺的頭髮應該也一起燒光了吧！結果髮量還這麼充沛。」張雁名聽了則沒好氣的說：「甚麼東西啦！這麼感人的畫面，你一定要講這個」兩人看到辛苦了一整個晚上的成果，臉上滿是感動，導演事後透露原本也有討論，是否要以在演員身上塗防火膠再放火，張雁名聽了趕緊求饒喊：「導演我才新婚耶！出門前老婆還說，要我今天安全回家」。