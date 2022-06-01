有名林姓男子與妻子於102年結婚生有1孩子，由於妻子與麥姓男子曾為美語補習班同事，妻子離職後順勢介紹麥男擔任孩子的英文家教老師，林男因工作需要常至台南出差，因此裝設網路攝影機看顧孩子，以及家中安全，豈料，竟然抓包麥男與妻子在家中客廳擁抱、親吻及愛撫，怒告麥男求償精神撫慰金75萬元；新竹地院法官依損害賠償判處麥男應給付林男新台幣10萬元。

依據判決書記載，林姓男子與妻子廖姓女子於102年1月上旬結婚生有1子女，妻子與與麥姓男子原為美語補習班同事，妻子離職後，則將麥男介紹給他認識，並邀請麥男擔任孩子的英文家教老師；然而麥男明知妻子還有婚約在，竟然於擔任英文家教老師期間，與妻子在家中客廳擁抱、親吻及愛撫，皆被他用網路攝影機錄影存證，認為麥男侵害自己的配偶權，已造成自己精神上的痛苦，因此求償精神撫慰金75萬元。

英文家教師麥男辯稱，不知廖女有婚姻關係，只聽廖女表示與林男是共同居住的配偶關係，以為2人正在談離婚，並認為林男多次看到自己陪伴林男孩子至凌晨，也未見林男反對，並認為2人要共同撫養孩子才尚未分居，因此才誤認為林男與廖女已經離婚，並且，因為無法與林男用中文溝通，都是要透過廖女翻譯，因此並未察覺2人尚未離婚；另外，他認為林男提供的網錄攝影機竊錄畫面已侵害自己的隱私權，反駁此錄影畫面不具證據能力。

林男則表示因工作需要，經常要到台南出差，因此裝設網路攝影機一方面是要透過畫面看顧孩子，另一方面是要保障家中安全，並且認為裝設地點在家中客廳開放區域，剛好拍到麥男與妻子逾矩行為，並無侵害麥男的隱私權問題。

新竹地方法院審理，麥男明知廖女已婚，仍和廖女在客廳擁抱、親吻及愛撫，侵害林男配偶權，林男在與廖女共同居住的客廳裝設網路攝影機，該場域非麥男自己可控管私領域，並且畫面並無顯示強暴、脅迫，侵害麥男隱私權甚微，林男出於維護其身分法益取得之錄影畫面，相較於麥男隱私權，應更值得受保護；法官依損害賠償判處麥男應給付林男新台幣10萬元。