近一半加密貨幣投資者已從業者成為父母，而隨著國際兒童節臨近之際，OKX一份關於給孩子留一枚比特幣的「定投未來、定格笑臉」活動，引發了廣泛從業者的參與興趣及對整個加密行業的思考，在 431 位接受訪問的從業者當中，就有超過 90% 的人明確表示會給孩子留部分加密資產。

比特幣誕生才僅僅 14 年，加密世界無疑是年輕的，同時加密世界的從業者也呈現逐漸年輕化的趨勢。在此之前，律動BlockBeats就曾在《那些十幾歲的加密後浪們》一文中提過當下加密Buidler(建造者)的部分現狀。

一個個充滿朝氣的少年，正愈發深入地探索加密領域。儘管這些後浪參與者、創作者、開發者還稍顯稚嫩，但加密世界「無需許可」和「去中心化」的核心，正深遠地改變這一代的認知與體驗。

而對比當下「內卷」的 Web2 領域來看，對於部分開發者，他們往往需要通過一些光鮮的履歷與背景作為倚仗。985、211 是其進入大廠成為開發者的敲門磚及起點，倘若沒有數年的豐富經驗，則幾乎很難參與到一款產品的核心開發，日益「內卷」的網際網路職場，讓「成為開發者」甚至比「開發」本身更為艱難。

接著回到主流的加密從業者本身，經歷幾輪牛熊轉換後，眾多原本初入行業的小白已蛻變為大佬，在 DeFi、NFT、元宇宙等一個個新興賽道發揮光與熱，引領者行業向前。如今，這些人大多數已成為父母，並將在是否讓孩子也進入加密這一新興產業，及伴隨著高風險的領域上做出選擇。那麼這些受訪從業者是如何看待呢？他們會引導孩子進入加密世界或持有數字資產嗎？律動BlockBeats 將該調查統計的具體資料及情況整理了如下，以供眾多其他的加密前浪們參考。

律動BlockBeats調查顯示，超過 90% 的投資加密貨幣業者明確表示會給孩子留部分加密資產/OKX提供

隨著加密行業的快速發展，經歷過牛熊轉換堅守下來的業者們，已在這片新興領域找到了自己的位置與價值，同時也迎來了人生中一個非常重要的身份。據該統計資料，近一半的投資者已為人父母，並且他們當中大部分都表示 Crypto 會是未來，因此會給孩子留部分加密資產，希望他們也能參與。

不過，也有少部分人認為，數字資產波動太大，還不如給孩子留其他資產；或者就讓孩子自食其力，憑藉自己的努力來創造他們想要的。此外，BTC 與 ETH 等主流資產仍作爲了從業者們的最佳選擇。而值得一提的是，在這輪牛市中崛起的 NFT 等 Web3 資產也受到了廣泛的青睞，被納入到了留給孩子的加密資產及組合當中，儘管目前該類資產的波動性仍然很大。

也有少部分人認為，數字資產波動太大，還不如給孩子留其他資產；或者就讓孩子自食其力，憑藉自己的努力來創造他們想要的。/OKX提供

BTC與ETH等主流資產仍作是投資者認為的最佳選擇/OKX提供

而在資產上的選擇方式也趨於多樣化，其中超過 40% 的從業者認為可以依據行情來逢低建倉，另外也有超過 20% 的受訪者則爲了避免麻煩，他們準備一次性地將其存入冷錢包然後就不看了。不過，除了這兩種比較常見的方式外，還有一種固定式的「週期定投」也逐漸被越來越多的人所採用，超過了受訪人數的 30% 。而週期定投之所以有這麼大的吸引力，則主要源於其穩定且可觀的受益。

固定式的「週期定投」逐漸被越來越多人採用，超過受訪人數的30%。/OKX提供

拿其中的現貨定投來說，這是一種以固定時間週期，固定的金額買入選定幣種組合的策略。在市場波動較為劇烈時，運用該策略以同樣的投資額度，可以在低點購入更多的籌碼，幫助使用者獲得更加可觀的收益。另外據OKX的定投資料顯示，BTC在過去5年的定投回報率達到了 275%。

根據OKX的定投資料顯示，BTC在過去5年的定投回報率達到了275%。/OKX提供

如果之前沒有相關的操作經驗，那麼就以OKX的定投產品示範。首先，進入 OKX的PC端或APP端之後，在「交易」頁面中選擇「策略交易模式」（PC 端在左上角，APP 端在右上角），選中現貨定投；然後，確認定投週期、定投時間、每期投入金額，即可建立現貨定投策略。需要注意的是，策略建立後每期需要的資金不會從交易賬戶中隔離出去，因此在「交易賬戶」中需要預留足夠的資金；最後，建立完成後即可在交易頁面下方的「策略」中檢視和管理該定投策略。

OKX平台設定「定投策略」操作簡單/OKX提供

整個流程下來，看起來可能非常簡單，但殊不知OKX這類定投產品的出現，卻是幣圈「定投粉絲」們的福音。某種程度上，定投是反人性的，它不會讓你短時間暴富，也不會讓你因捕捉到鉅額收益在圈內一戰成名，同時它需要克服的也遠不只懶惰。

對於採用定投策略的投資人來說，每天來到辦公室的第一件事，可能不是整理當天文案或報表，而是開啟交易平臺，下單、轉賬、截圖，然後再將資料整理到一個專門的 Excel 中，並曠日持久地將這項操作堅持下去。但OKX這類定投產品出現後，極大地提升了使用者的效率及定投習慣的養成，使用者還可隨時管理自己的定投策略。

目前，各類主流交易平臺都推出了相關定投產品，透過波動週期幫助使用者定週期買入幣種組合，以拉低持幣成本。不過，它們在功能和特性上也有所側重。以OKX定投為例，律動BlockBeats 在體驗過後，發現該產品存在許多特色，主要分為以下五點：

1、支援多幣對組合定投，最多20個幣一起定投。多幣對的組合極大地增強了使用者使用過程的便捷與靈活性。

2、定投週期靈活自由，可選多種時間間隔（每天/每週/每月），也可選當天不同時間定投。

3、提供詳細的策略管理頁面，可檢視定投收益歷史曲線、各幣種定投均價和收益等資料。不得不提，這款收益資料的確做得十分細節，也是OKX這款產品能在大部分主流交易平臺定投產品中脫穎而出的保障。

4、支援平臺可交易所有幣種，沒有幣種限制，同樣極大地增強了使用者的使用體驗。

5、OKX定投產品的資金利用率也很高，不提前佔用資金，可直接使用交易賬戶中的資金。

此外，有些父母受訪者很開明，他們認為，父母應該就是引導者的角色，孩子自己的想法是最重要的，他應該去做自己想做的事；父母會傳授孩子一些加密相關的知識，看孩子是否感興趣，最終選擇權在孩子手上。或許，如此尊重每一個個體，尤其是經常被忽略的孩子，也是加密核心「去中心化」的一個體現。

另一方面，對於孩子而言，加密世界裏的技術、金融，甚至資本市場還過於遙遠，但從小培養他們對於未來一些事物或變化的好奇心，如加密領域觸手可及但可能在未來逐步流行的Token和DApp等，或許將幫助他們建立對加密領域初步的認知，甚至通過定投等方式逐漸找到自己人生的豐饒之角。