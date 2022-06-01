雲林同心、同鄉會明天在台北市召開記者會，力挺無任所大使林佳龍參選台北市長； 目前累計有近2000人的連署行動。

雲林同心會指出，旅北雲林鄉親於今年3月啟動聯署支持林佳龍參選台北市長。4月時，雲林同心會多位大老將連署書，送進民進黨中央，盼能徵召林佳龍參選台北市市長。目前累計有近2000人的連署行動，也持續進行中。

雲林同心會表示，雲林同鄉社團，跨藍綠支持在萬華出生的雲林子弟林佳龍，參選台北市市長。特別召開記者會表達堅定的支持。