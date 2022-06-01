韓國(G)i-dle近兩年成為韓國綜藝圈的注目焦點，除了團員高顏值之外，來自台灣、泰國與韓國的多種國籍，亦為這個團體帶來不一樣的生命力。團員之一的Minnie就以會搭配與語言天才而廣為粉絲所知，近日她曬出自己手提Miu Miu Wander包款的形象照，可說美翻天。Miu Miu近日發表日夜系列構思靈感來自日裝與晚裝的對立性，恰巧如光與暗一樣，是無法共同存在的對立面，這次的Day-Night系列即希暨破除這種舊日迷思，以共存取代對立，以過去打造全新未來。在Day-Night系列中，晚裝與日裝巧妙被合而為一，人所皆知晚裝與日裝會因為出席場合的不同而有所規範，在中古時期封建時代這現象尤其強烈，現代則因生活形態的轉變，日/晚裝的分界較不明確，但仍存在顯著差異，而Miu Miu此次打破這道界線，以休閒運動結合學術風格，短版立裁翻領夾克與襯衫，襯上帶有日裝結構的褶飾短裙；亦或是圓領短版運動夾克，結合正式晚裝面料，再搭配低腰網球短裙，成為打造日/晚共存的解法。

而配件方面也同樣有趣，Miu Wander小包以Mathelasse皮革打造，可愛之餘又多了華麗感，也難怪Minnie會提得愛不釋手。

Miu Miu短版襯衫3萬6500元。（Miu Miu提供）