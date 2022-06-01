30多歲的陳姓女子在餐飲業工作，因長時間久站，左腿水腫延伸至大腿，到新竹台大分院新竹醫院心臟血管內科就診，一檢查才發現罹患深部靜脈栓塞，醫師林姝含說，深部靜脈栓塞初期症狀不明顯，嚴重恐致患肢缺血壞死，不可不慎。

陳女平常工作需久站，某日她感覺左腳似乎比右腳腫，但因習慣雙腳稍微浮腫，不以為意，沒想到兩三天後，左腿水腫感已延伸到大腿，不但比右腳粗一倍，還伴隨明顯的脹痛感，才趕快到新竹台大分院新竹醫院就醫。

在經過血管超音波檢查和電腦斷層掃瞄後，才發現陳小姐從骨盆腔裡面的髂靜脈到大腿的股靜脈都塞滿血栓，確定罹患深部靜脈栓塞，並給予抗凝血劑治療。

心臟血管內科醫師林姝含指出，深層的靜脈會因血栓造成阻塞，其中下肢的深部靜脈栓塞最常見，由於靜脈的血流本身較慢，加上下肢靜脈血流的方向和地心引力相反，更容易因為回流不好而增加血栓可能性。

林姝含解釋，靜脈因回流不佳產生的擴張病變淺層可看見的是靜脈曲張，而深層的無法從外觀看見，只會感覺下肢明顯腫脹。

由於初期症狀不明顯，後續栓塞加劇會有患肢腫痛、發熱等症狀，急性恐併發蜂窩組織炎，甚至可能造成患肢組織內壓力過高，導致動脈血液循環受阻、患肢缺血壞死，未及時處理恐導致截肢、致死。

首要治療主要給予抗凝血劑，症狀輕微可直接使用口服抗凝血劑，嚴重者則需要住院使用針劑抗凝血劑，效果穩定後再銜接到口服劑型，仍要由醫師評估及個別診斷。

林姝含說，包含老年人、長期久站或久坐者、孕產期婦女、癌症患者、先天性血栓病患者、抗磷脂質症候群患者等都是深部靜脈栓塞的高風險族群，必須多加注意。