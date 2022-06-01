6月1日起，日本開放台灣觀光團入境，韓國更大方，直接開放台灣旅客自由行，但台灣觀光局還是禁止國際觀光客入境，同時也禁止國人組團出國觀光。

政府「不讓外入進來，也不讓國人出去」，這就是台灣旅行業目前面對的處境。

交通部長王國材6月1日上午和旅行業代表座談，對於業者期待的開放國境觀光，王國材還是重覆日前的說法：爭取下半年開放、3+4入境隔離是努力方向，但何時開放並無時間表。

與會的北市旅行公會理事長駱炫宏表示，日本、韓國等國都招手歡迎台灣觀光客，基於對等開放的精神，台灣也應該對等開放；旅行業者極力向政府爭取下半年開放國境旅遊；將入境隔離由目前的7+7改為3+4；解除組團出國觀光的禁令，讓旅行業者能恢復生機。

6月1日的交通部座談會，官方只在國旅補助方面有所讓步。旅行業代表在會中提出4項訴求：首先，55億元至少要35億元分配給旅行業，因為旅行業是觀光產業龍頭，國旅團可直接帶動交通運具業、旅宿業、景區及在地商家等相關業者，而且補助並非直接給旅行業者，而是轉嫁消費者、分享到各觀光產業，因此金額必須占較大比例。

其次，6月底到期的特色團旅經費未用完部分應延至7、8月，且假日可使用，同時及早開始振興，畢竟4至6月基本上都沒生意可做，旅行業已經無法等到9月，振興應提早至7月開始；第三是解除禁止接待國外旅客及組團出境；最後是比照健身房解除3劑令。

據與會代表透露，交通部、觀光局目前只同意補助提早至7月15日實施，但還要再跟其他業者討論，以之後公布的內容為主。