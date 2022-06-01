高雄摩鐵「螺絲藏針孔」影片曝 夫妻入住拆開電視櫃氣壞

高雄摩鐵「螺絲藏針孔」影片曝 夫妻入住拆開電視櫃氣壞

恐怖針孔藏匿處！高雄1對夫妻昨（31日）入住小港區某汽車旅館內，竟發現房間電視櫃角落的4個螺絲孔中，其中1個孔洞內藏著針孔攝影機，該夫妻檔當時機警地用反針孔APP一查發覺有異，拆開電視櫃後果真發現鏡頭與線材，業者解釋可能是之前投宿旅客裝設，但夫妻檔仍堅持提告。

臉書「爆廢公社公開版」有網友分享影片，影片中該摩鐵的電視牆的方框中，在4個角落「圓形螺絲」的中心孔洞內，用白光仔細一照竟可見到疑似「鏡頭」的物件，疑似就是針孔攝影機，另一段畫面中，電視被拆除，裡頭果然發現集成電板、芯片等一些電子元件。

據悉，入住該房間的1對夫妻當下發覺有異，用手機手電筒功能一照，房間電視櫃上四個螺絲孔中，其中一個竟然藏有鏡頭，整座拆開可不得了，還真的是通著電，以及線材，已於今（1日）上午至小港派出所報案，小港分局表示，依法受理，接續將移請高雄地檢署偵辦。

小港分局偵查隊隊長范振家表示，入住的夫妻檔旅客5月31日入住汽車旅館，使用下載的反針孔APP，一偵測果然發現異常，並已提告妨害秘密罪，雖然業者解釋是可能是之前投宿旅客裝設，但夫妻檔也堅持提告，全案仍正在偵查中。