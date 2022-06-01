俄羅斯入侵烏克蘭後，傳統疑歐派丹麥今天就歐盟共同防衛政策公投，以決定是否推翻他們的選擇退出權。許多人上班途中投下神聖一票，戰爭可能翻轉他們選擇置身事外的心態。

烏克蘭戰爭迫使歐洲國家重新思考安全政策。鄰國芬蘭和瑞典歷史性地申請加入北大西洋公約組織（NATO）後，丹麥今天展開上述公投。

首都哥本哈根許多居民在上班途中儘快投下神聖一票，哥本哈根巿政廳一早投票人潮熙來攘往。

55歲編劇史坦斯加德（Molly Stensgaard）告訴法新社：「我認為這場投票比之前的投票更重要。在有戰爭爆發的時候，表達出你想不想加入這種共同體，顯然更加重要。」

24歲學生亞當（Mads Adam）念的是政治學，他同意史坦斯加德的看法說：「歷史改變了，這影響到在丹麥的我們，顯然我們得對此作出回應。」

29日公布的民調顯示，在丹麥430萬名合格選民中，有超過65%預料將支持放棄這項豁免。

不過，分析家的預測一直保持審慎，因為在這個經常對進一步與歐盟整合說「不」的國家，預期將出現低投票率。丹麥最近一次是在2015年針對相關議題進行公投。

投票於上午8時開始，晚間8時結束。最終結果將在深夜11時左右公布。

總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）30日在這次公投的最後一場電視辯論中呼籲民眾：「我們必須在需要投票時踴躍投票。」

她說：「我全心全意地認為我們必須投下贊成票。在我們需要為歐洲安全奮戰的時刻，我們和鄰國必須更加團結。」

丹麥從1973年以來一直是歐盟成員國，1992年在對轉移更多權力給布魯塞爾一事踩煞車，當時有50.7%的丹麥民眾反對歐盟創始條約馬斯垂克條約（Maastricht Treaty）。

這項條約必須獲得所有歐盟成員國批准才能生效，為了說服丹麥民眾同意馬斯垂克條約，哥本哈根當局對一系列豁免事項進行協商，而丹麥民眾最終於1993年點頭同意。

在那之後，丹麥一直對歐洲單一貨幣，以及歐盟的司法、內政與國防共同政策置身事外。

對歐盟共同防衛政策行使選擇退出權，意味這個斯堪的那維亞半島（Scandinavian）國家不會參與涉及國防的歐盟外交政策，也不對歐盟軍事任務派遣部隊。