在美國聯邦參議員達克沃絲訪台期間，共軍東部戰區宣布近日在台灣周邊海空域戰備警巡。國防部今天回應指出，國軍對於共軍動態均以料敵從寬原則進行評估，納入可能行動方案研討，並適切應處。

達克沃絲（Tammy Duckworth）5月30到6月1日訪問台灣，今天甫結束訪台行程離台。

中國人民解放軍東部戰區今天在官方微博以發言人施毅的名義表示，東部戰區近日在台灣周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡，「這是針對美台勾連採取的必要行動」。美國總統拜登上月出訪亞洲時，共軍也曾以同樣理由在台周邊演訓。

國防部向中央社表示，有關台海周邊共軍機、艦動態，國軍運用聯合情監偵手段，均能全程掌握。

國防部強調，針對共軍動態，國防部均以料敵從寬原則進行評估，納入可能行動方案研討，並適切應處。

達克沃絲抵台當日，共有30架共機侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ），為今年數量第2多。5月31日再有3架共機擾台。