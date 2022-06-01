集集鎮慈德寺附設火化場，經營權之爭引發議論。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投縣內唯一的集集鎮慈德寺附設火葬場，疑因內部經營權糾紛，傳出黑衣人出沒、大門還被封鎖，經營火葬場的能仁公司擔心員工安全，向縣府申請7月起暫停營業；縣府則表示，基於公共衛生及防疫治喪考量，不准暫停營業。

警方表示，有關慈德寺附設火葬場衍生的糾紛，警方接獲報案後，就當事人指控的恐嚇罪、妨害自由部分，都已依法傳喚相關人製作筆錄，並移送南投地檢署偵辦。

向慈德寺承租經營火葬場的能仁公司，日前發函給南投縣政府及台中市、彰化、雲林及南投縣等地殯葬公會，指稱火葬場遭不詳姓名男子聚眾騷擾、妨害自由等，嚴重響員工心情，為保障員工生命及財產安全，將於7月1日起暫停營業。

慈德寺附設火葬場是中部各縣市重要的殯葬設施，場內設10座焚化爐，每天最高可火化90多具遺體，喪家還必須到場排隊，如果遽然停止營業，對喪家及殯葬業將造成重大影響。

縣府民政處長吳燕玲表示，基於公共利益考量，且目前正值疫情期間有公共衛生及民眾治喪需求，因此不核准業者提出的停業申請，火葬場必須持續運作，否則依法處置；副縣長陳正昇與警察局長黃永志，也已指示集集警分局強力介入，了解內情及背後糾葛，以免發生染疫確診者無處火化的困擾。