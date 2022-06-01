統一獅陳傑憲31日差點上演真「盜」壘，他在8局上敲安後成功盜上二壘，也開啟球隊攻勢，但他在上二壘時衝力過大，差點把壘包「連根拔起」，他笑著說：「當下我也有詢問裁判，如果我把壘包整個鏟起來、他觸殺我結果會怎樣，好羨當下有一直抱著壘包，那個play對球隊真的很重要。」

獅隊昨天與富邦悍將交手，打完7局雙方1比1平手，8局上陳傑憲首位上場打擊就敲出安打上壘，再靠著腳程盜上二壘，生涯盜壘數來到94，距離百盜M6，但昨天差點把壘包「連根拔起」的情況，在陳傑憲打球生涯中還是頭一遭。

「第一次，沒有像昨天那樣，當下摸到壘包時發現壘包有點翹起來，我覺得手不可以鬆掉，怕觸殺會死在二壘，所以拚死抱著壘包。」陳傑憲笑著說，當下自己也有詢問裁判關於壘包移位的規則，「其實那時候我也有點小慌，一直用眼神跟裁判說是safe。」根據棒球規則，若壘包偏離原本位置，跑壘員無論踏觸壘或佔據原本壘包該有位置，都算安全上壘。

雖然上壘過程有些驚險，但陳傑憲也成功跑出生涯第94次盜壘成功，距離百盜只剩最後6次，他笑著說：「其實自己沒有在算也沒有太多期待，因為我是年輕人，也算是有腳程的選手，百盜應該只是早晚。」他認為，自己不是屬於長打型的球員，如果上壘就是要靠腳程再搶壘，「我們的角色就是即便是一壘安打，也要能跑上二壘，讓他視同長打，上壘就要積極搶壘，為球隊跑下分數。」