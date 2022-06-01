為數不少小毛蟹聚集隨繩攀爬。（新北水利局提供／李奇叡新北傳真）

工程團隊鋪設麻繩，提供小毛蟹回家的攀爬通道。（新北水利局提供／李奇叡新北傳真）

新店碧潭堰日前出現大規模毛蟹，引發熱烈討論，原來這是新北水利局和專家研討對策的成果，利用麻繩為毛蟹打造回家的路，在工程推動的同時，也能完成生命傳遞與物種延續的傳承。

新店碧潭堰大規模毛蟹朔游成長，顯現新店溪水環境復育有了初步成果。碧潭堰2015年因蘇迪勒颱風侵襲而嚴重損毀，新北市水利局2021年著手重建，將冷硬的混凝土工程設施，融合生態保育環境營造等全新的工程設計理念，終於打造出和諧共存環境。

水利局表示，在工程推動之初，就秉持減輕公共工程對生態環境造成負面影響，以生態保育之原則，委託專業的生態檢核團隊，辦理工程生命週期中各項生態迴避、縮小、減輕、補償方案

這次水利局和生態專家、清華大學生命科學系教授曾晴賢合作，利用工地現有麻繩，鋪設於毛蟹聚集的角落，沿著墩柱側壁拉過堰頂圍堰，為小毛蟹打造一條回家的「攀爬通道」。

此外，新北市政府也推動「新北市河川流域治理平台」，由水利局及其他局處跨局合作，全方位改善新店溪水域環境，目前除了原生種的毛蟹之外，2012年也發現洄游魚類—日本禿頭鯊，證實水質與環境的改。

水利局局長宋德仁認為「只要營造好環境，生態總會找到其出路」，而水利局和曾晴賢也再度合作打造碧潭堰香魚復育觀察廊道，將於2023年4月完工，屆時會有更豐富的生態驚喜出現。