今日（1日）下午5時，四川雅安市蘆山縣發生芮氏規模6.1地震，3分鐘後再發生規模4.5地震。目前出現3名重傷者，醫院正全力救治。

不少大陸網友表示本次地震的震感強烈；有身處成都的民眾認為，本次地震是自2008年汶川大地震後，震感最強烈的一次。

在微博上，不少網友都反映本次地震的震感強烈，震後當地通訊、網路疑一度影響。網傳影片顯示，有民眾家中吊燈劇烈晃動；地震後，當地有公路出現零星落石。

中國地震台網正式測定，今日下午5時，雅安市蘆山縣發生芮氏規模6.1地震，震央位於北緯30.37度，東經102.94度，震源深度17公里。下午5時03分，雅安市寶興縣發生4.5地震，震央位於北緯30.37度，東經102.92度，震源深度18公里。

據移動人口大數據分析，震中20公里範圍內人口數約7萬，50公里範圍內約117萬，100公里範圍內約789萬。據中國地震台網速報目錄，震中周邊200公里內近5年來發生規模3以上地震共123次。