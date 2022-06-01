針對近來傳出「台中兒童疫苗施打慢」的假消息，台中市衛生局長曾梓展表示，按最新統計，台中市兒童疫苗已經打了8.2萬劑，與外傳「市政府至5月31日只施打7200劑」完全不符。曾梓展並表示，對此依法可處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣三百萬元以下罰金。因此提醒民眾疫情期間勿散布錯誤或不實訊息，以免觸法受罰。

羅廷瑋也關心台中市兒童疫苗到貨是否受到影響。羅廷瑋提供

此外，台中市警察局長蔡蒼柏明確表示，此不實訊息與事實差距慎大，已經符合「惡、假、害」的要件，依法應該可以偵辦開罰。曾、蔡兩局長是在回應議員時作了以上答覆。

台中市議會今日進行總質詢，市議員羅廷瑋特別以兒童疫苗施打進度提出質詢，他表示自己是兩個孩子的爸爸，因此非常關注兒童疫苗施打進度，昨天竟然在網路上看到有立委助理傳「市政府至5月31日只施打7200劑兒童疫苗」質疑真的打這麼慢嗎？台中市衛生局長曾梓展表示，按最新統計台中市兒童疫苗已經打了8.2萬劑，今日還在進行施打中，與圖卡中所說的「7200劑」不符，羅廷瑋強調「既然是不實消息，市府就要嚴辦！」要求警察局、衛生局立即徹查，還給家長一個安心的家園。

羅廷瑋在議會質詢時，拿出一張圖卡，署名是一名「蔡銘坤」轉傳的資訊，圖中文字「中央提供台中兒童疫苗6萬劑，市政府至5月31日只施打7200劑兒童疫苗」再搭配一張盧秀燕市長的哭臉，很明顯就是抹黑台中兒童疫苗施打的惡質圖卡，詢問衛生局這是否是不實消息？是否構成散播謠言？

對於媒體報導中央有扣發兒童疫苗的情況，羅廷瑋也關心，全國各縣市陸續發生疫苗被中央扣發的狀況，以新北市為例原訂6月3日會到貨的5.5萬劑兒童BNT，改成只配2.1萬劑，台中市兒童疫苗是否受到影響，遭疫情指揮中心扣發的狀況？

曾梓展局長提到，近日市府積極於疫情指揮中心聯絡，除爭取疫苗外，並請求勿扣發疫苗，昨日原訂中央將配發3萬8000劑兒童疫苗，結果僅3萬到貨，目前確實有少了8000劑，市府會持續與中央溝通。

羅廷瑋強調，兒童疫苗施打是市民相當關心的議題，若中央兒童疫苗配發不足，按照每日施打破萬人的速度，很快就會有缺貨、斷貨，開天窗的情況發生，呼籲中央不要漠視地方家長的心聲。對於台中科博館大型疫苗接種站，羅廷瑋也感謝市府全力協助，包括周邊指揮交通，同時也有衛生所的同仁在現場協助，中央開設的快打站有市府的行政協助，展現中央與地方合作，讓市民施打疫苗時能夠加順暢。