後方民眾目擊督察(右車)車禍立刻報警。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄市警局一名三線一督察涉嫌酒駕肇事，他酒後駕車在仁武區開車自撞安全島，警方獲報處理，酒測值超標高達1.0MG／L，遭移送法辦。高雄市警察局長黃明昭表示，針對該名督察記一大過，同時降調一般專員。

根據高雄市警局調查，該名三線一張姓督察在5月30日號晚間，先到楠陽國小附近一間海產熱炒店喝酒吃飯，且同桌的為警友會顧問及協勤民力，均為正當職業人士，非特定對象或具警察身分。

但喝完酒後他卻開車，行經仁武區澄觀路、和平路二段附近時，自撞路旁安全島，後方民眾見狀立刻報案，仁武分局員警獲報到場處理，沒想到該名督察酒測值達1.0MG／L，依違反公共危險罪嫌移送臺灣橋頭地方檢察署偵辦。

高雄市警察局表示，身為督察人員，竟未能以身作則，知法違法，犯下「警察不可饒恕之酒駕行為」，顯已不適任督察工作，除依《警察人員駕車安全考核實施要點》規定，將張姓督察記一大過懲處並調降為一般專員職務外，年終考績將考列丙等重懲，並追究相關人員考核監督責任，以示對酒駕員警絕不寬貸。

「犯了警察的天條！」，高雄市警察局長黃明昭相當震怒，表示深惡痛絕，從重嚴懲，絕不寬貸，並追究連帶責任。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障