第30屆台北國際書展於端午連假期間，6月2日至7日在台北世貿一館舉行，今年的法國主題館精心打造「追憶·普魯斯特」、「經典作家珍稀手稿展」及「探索世界的靈光乍裂：艾曼紐·勒帕吉漫畫原稿展」等三大特展。（黃世麒攝）

第30屆台北國際書展於端午連假期間，6月2日至7日在台北世貿一館舉行，今年的法國主題館展示精美童書繪本。（黃世麒攝）

第30屆台北國際書展於端午連假期間，6月2日至7日在台北世貿一館舉行，國際區的「烏克蘭展區」除展出精選的15幅烏克蘭插畫家作品外，也展示已翻譯成德語、中文的烏克蘭著作，包含小說、非小說與精美繪本等出版品，讓台灣讀者能夠迅速理解烏克蘭的歷史與文化，表達捍衛民主自由的決心。（黃世麒攝）

第30屆台北國際書展於端午連假期間，6月2日至7日在台北世貿一館舉行，各參展廠商已準備就緒。（黃世麒攝）

第30屆台北國際書展於端午連假期間，6月2日至7日在台北世貿一館舉行，「社運柑仔店」展出各獨立書店、作者的書籍，外觀設計成懷舊的柑仔店，頗富童趣。（黃世麒攝）

第30屆台北國際書展於端午連假期間，6月2日至7日在台北世貿一館舉行，「讀字便利店」將展區設計成超商的樣子，還把書籍放在冷藏櫃展示。（黃世麒攝）

第30屆台北國際書展於端午連假期間，6月2日至7日在台北世貿一館舉行，本土出版商將活動區設計成台灣早年的鄉村景象。（黃世麒攝）

第30屆台北國際書展於端午連假期間，6月2日至7日在台北世貿一館舉行，電子書商將文字與蕨葉吊掛在展區上。（黃世麒攝）

第30屆台北國際書展於端午連假期間，6月2日至7日在台北世貿一館舉行，今年規畫30周年特展，以木箱展示往年的懷舊報章報導、歷史照片，有一種仿佛踏上時光機回到過去的感覺。（黃世麒攝）

第30屆台北國際書展於端午連假期間，6月2日至7日在台北世貿一館舉行，各參展廠商在開展前夕動員大批人力到場準備。（黃世麒攝）

第30屆台北國際書展於端午連假期間，6月2日至7日在台北世貿一館舉行，「讀字便利店」將展區設計成超商的樣子，設計模仿ATM的智慧簽名提領機，讓獨立出版書籍的作者坐在裡面為讀者簽名。文化部次長李靜慧（右）1日率先體驗開箱。（黃世麒攝）

第30屆台北國際書展於端午連假期間，6月2日至7日在台北世貿一館舉行，今年的展覽宣言為「一起閱讀趣」，設有法國主題館、讀字便利店、社運柑仔店、閱讀藥房等特色展區，並在國際區設置「烏克蘭展區」，精選烏克蘭插畫家的作品展出，傳達反戰、和平、捍衛民主自由的信念。

國家主題館已成為每年台北書展的重頭戲，今年登場的是法國館，邀集80家出版社、共計2000本書，以及精心打造「追憶·普魯斯特」、「經典作家珍稀手稿展」及「探索世界的靈光乍裂：艾曼紐·勒帕吉漫畫原稿展」等三大特展，並展示「普魯斯特有聲步道」，以手機掃描及聆聽《追憶似水年華》中、法文版朗讀。

國際區的「烏克蘭展區」除展出精選的15幅烏克蘭插畫家作品外，也展示已翻譯成德語、中文的烏克蘭著作，包含小說、非小說與精美繪本等出版品，讓台灣讀者能夠迅速理解烏克蘭的歷史與文化，表達捍衛民主自由的決心。 本次展覽也在防疫上下足功夫，除重新調展區，拉大展館間距並強化各項防疫措施，各出入口也裝設防疫門及引進科技防疫紫外線消毒設備，每日閉展後也將進行全區消毒，配合各參展單位的線上、線下活動，因應疫情帶來的衝擊。