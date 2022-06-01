第30屆台北國際書展於端午連假期間，6月2日至7日在台北世貿一館舉行，今年的展覽宣言為「一起閱讀趣」，設有法國主題館、讀字便利店、社運柑仔店、閱讀藥房等特色展區，並在國際區設置「烏克蘭展區」，精選烏克蘭插畫家的作品展出，傳達反戰、和平、捍衛民主自由的信念。
國家主題館已成為每年台北書展的重頭戲，今年登場的是法國館，邀集80家出版社、共計2000本書，以及精心打造「追憶·普魯斯特」、「經典作家珍稀手稿展」及「探索世界的靈光乍裂：艾曼紐·勒帕吉漫畫原稿展」等三大特展，並展示「普魯斯特有聲步道」，以手機掃描及聆聽《追憶似水年華》中、法文版朗讀。
國際區的「烏克蘭展區」除展出精選的15幅烏克蘭插畫家作品外，也展示已翻譯成德語、中文的烏克蘭著作，包含小說、非小說與精美繪本等出版品，讓台灣讀者能夠迅速理解烏克蘭的歷史與文化，表達捍衛民主自由的決心。 本次展覽也在防疫上下足功夫，除重新調展區，拉大展館間距並強化各項防疫措施，各出入口也裝設防疫門及引進科技防疫紫外線消毒設備，每日閉展後也將進行全區消毒，配合各參展單位的線上、線下活動，因應疫情帶來的衝擊。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。