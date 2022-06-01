去年底至今，至少有21名非裔的幕僚離開白宮，或計畫在短期內離職。一些留下的人表示這並不奇怪，他們聲稱在自己的工作環境中，幾乎得不到上級的支持，晉升的機會也較少。

美國政治新聞機構Politico報導，首次的大離職潮出現在去年12月，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）的資深顧問兼首席發言人桑德斯（Symone Sanders）宣布她將離職，之後她轉往MSNBC任職。

接著，賀錦麗的資深幕僚佛洛諾伊（Tina Flournoy）、艾蒂恩（Ashley Etienne）、伊凡斯（Vincent Evans），及公眾參與辦公室（Office of Public Engagement）主任李奇蒙（Cedric Richmond）相繼離職。

公眾參與辦公室助理史密斯（Carissa Smith）、性別政策助理費格斯（Kalisha Dessources Figures）、白宮國家安全會議（National Security Council）資深主任艾提姆（Linda Etim）、網路互動辦公室主任崔波（Cameron Trimble）等10餘人也已離職。

而白宮副法律顧問康利（Danielle Conley）、經濟顧問委員會（Council of Economic Advisers）助理葛里芬（Saharra Griffin ）等人，也計畫在未來幾週內離職。

這樣的離職潮，讓推動政府層級多元化的外部觀察家感到擔憂。

有些幕僚離職是想念研究所，有些人去了不同的內閣部門，有些人是因為家庭因素離開，像費格斯就表示她想要放更多心力在年幼的孩子身上，康利也是如此。

離開白宮的原因可能很多，但根據目前還在白宮的3名非裔工作人員所描述，他們很難在工作上獲得指導，而且也很難獲得晉升的機會。

一名現任的非裔白宮官員說：「我們人在白宮，要做很多事，但我們不是決策者，沒有成為決策者的真正途徑。沒有真正的回饋，也沒有明確的晉升管道。」