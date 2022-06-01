鵜鶘前鋒「薩諾斯」錫安威廉森（Zion Williamson）最近的續約風波招致名人堂球星巴克利（Charles Barkley）的嘲笑。威廉森的陣營放話想要5年2.23億美元頂薪續約，但是鵜鶘不願意給他全額保障。巴克利在The Dan Patrick Show節目說：「如果有人要給我2億美元，我肯定會讓自己變成人類文明史上最瘦的大前鋒！」

自從加入NBA以來，威廉森的體重一直飽受批評，雖然他在球場的靈活度未受影響，但這可能造成他傷痛不斷。就連他在腳掌受傷復健期間，體重也直線上升，美媒ESPN爆料他去年又增加了10公斤，來到330磅（149公斤），鵜鶘官方當初給他登錄體重的僅284磅（128公斤）。

名人堂中鋒俠客歐尼爾（Shaquille O'Neal）當年也十分重，但他在全盛時期仍是相當健康的。歐尼爾是巨人體質，相較之下威廉森的身高198公分，這麼重的體重讓他更頻繁受傷，並且受傷了也回復較慢，過去3個球季總共才打了85場例行賽，本季更是一場未打。

巴克利球員時期也以重量級體格聞名，他曾經在TNT節目上開玩笑說威廉森就像「我與歐尼爾生下的寶寶」，讓歐尼爾笑得前俯後仰。巴克利這次的玩笑話同時是在告誡威廉森，想爭取高薪何不展現一點誠意，起碼先把體重減下來吧！