無「露」不歡的木星分享先前泳衣照，被笑說像在「包肉粽」。（TVBS提供）

朱海君、Yuri陳怡叡、依依、木星、李旻珊醫師、海產及風田等藝人日前TVBS《11點熱吵店》，分享減肥辛酸史及糗事，並毫無保留地分享成功絕招，朱海君一拿出歷史照片，讓主持人沈玉琳見狀嚇傻，不禁脫口而出像「灌壞的糯米腸」。

金曲歌后朱海君首先分享與老公NONO在熱戀期所發生的糗事，為講求減肥快速有效的她，聽信朋友建議喝了當時盛行的瘦身茶，沒想到在約會過程中竟然「屎在滾」，要解決時甚至沒帶衛生紙，更害NONO的車被拖走，成為史上最尷尬約會。不過朱海君也分享自己的有效減肥妙招，就是利用燃脂精油推拿及伸展放鬆，針對塞住的經絡可增加代謝，主持人沈玉琳現場體驗後，直呼有夠舒服，並開玩笑表示推拿專業程度到「怪不得可以得金曲獎。」讓朱海君聽了哭笑不得。

喜愛美食及無「露」不歡的木星，曾嗜甜到一口氣吃下12顆金沙巧克力，並拿出先前泳衣照，虎背熊腰的狀態被笑說像在「包肉粽」，更自爆會故意買更「露」的衣服來激勵自己，笑說「要做就要做到底！」她也曾嘗試過中醫埋線減肥，雖然非常有效，但卻瘦到變成臉頰凹陷、皮膚蠟黃等慘狀，最後卻又不幸復胖，讓她得不償失，不過木星表示，年齡到了一定年紀之後，代謝力有限，她聽從朋友推薦搭配「黃金益生菌」服用，成功讓體重及體脂肪同時下降，瘦身效果有目共睹的她，現場更帶來一段性感走秀，姣好身材羨煞眾人。《11點熱吵店》每周一到周五晚11時於TVBS歡樂台、MOD TVBS精采台播出。