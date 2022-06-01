台中海巡隊於傍晚6時，將海上打撈上艇的女性大體，載返台中港海巡基地碼頭。（台中海巡隊提供）

一名胡姓女子上月28日搭乘水上摩托車自嘉義出發前往澎湖，卻在途中墜海，海巡署第四巡防區今天接獲台電離岸風電海事中心通報其公司工作船於彰化芳苑西方4.6浬處發現大體1具，立即通知台中海巡隊前往處理，並通知家屬前往指認，確認為上月落水的胡姓女子。

一隊水上摩托車團5月28日上午從嘉義報關出發前往澎湖，9點多時1名胡姓女子自男友的水上摩托車摔落海，海巡署當天獲報後即投入海巡艇及人員搜救，但都不見人影，今天下午離岸風電工作船疑似尋獲胡女遺體，立即通報海巡隊處理。

台中海巡隊獲報後立即派遣PP-10031巡防艇前往，今天下午4點順利將大體接至艇上，隨即載返台中港海巡基地碼頭，布袋海巡隊副隊長陳俊男說，由於本案大體特徵疑似與5月28日台灣水上摩托車協會落海胡姓女子相符，經通知家屬指認，確認為胡姓女子無誤，家屬對於海巡單位派艇協助搜救協尋，再三表示感謝。

海巡署呼籲，海象瞬息萬變，民眾在「親海」、「愛海」時，也要「識海」，水上活動的安全措施一定要有萬全準備；如需海事服務，請利用海巡「118」免費服務電話，或透過台灣區漁業廣播電台通報，海巡單位將立即前往協助處理。