台北市政府發言人陳智菡日前批總統蔡英文隱匿重要防疫資訊、草菅人命，僅告知綠營縣市首長，卻忽略台北市長柯文哲、新北市長侯友宜。柯文哲今被問到是否回應此事時直言，台北市有發言人，發言人的事就發言人回答就好了，「我落魄到變成發言人的發言人？」

陳智菡日前批蔡英文「暗崁」重要防疫資訊、草菅人命，並提出2證據證明，但柯文哲被問到此事時僅稱「這她寫的」，遭外界質疑切割。北市議員苗博雅認為，陳智菡所述內容目前都是片面之詞，證據力到哪邊？更稱最近大家有在看美國藝人強尼戴普跟前妻安柏赫德的法庭審判，應該非常清楚，那些所謂的證據就是「Hearsay」(傳言)，沒辦法證明任何事，既然陳已經公開指控，就應儘快公布手中證據，讓社會大眾知道。

苗博雅認為，若確實沒有確切證據，那也很簡單，就向社會大眾致歉，坦承發言不精確、太誇張，造成大家困擾這樣就好，不要把原本的短篇小說加料寫得更長，變成比較長的虛構小說，台北市民需要講話求證據的發言人，「不需要一個寫虛構小說的發言人。」

柯文哲今下午前往博嘉實驗國小視察兒童疫苗校園接種情形時，再度被追問是否認為陳智菡的發言有所本可查核？是否力挺陳？他無奈表示，陳智菡的事情讓她自己回答就好，直言台北市有發言人，發言人的事就發言人回答就好了，「叫市長當發言人的發言人，不是很奇怪嗎？」更反問：「我落魄到變成發言人的發言人？」