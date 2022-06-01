考選部今天說，因指揮中心更新規定，國考防疫措施也配合調整，如因傳染病防治法無法應試者，可在考試前後15天申請全額退費；國考屬性與升學考試性質不同，無法以外加名額方式辦理補考。

考選部晚間透過新聞稿表示，因應中央流行疫情指揮中心更新COVID-19疫情各種管制身分類型及防疫規定，國家考試防疫措施須配合調整。考選部邀感控防疫專家、協辦國考的縣巿政府及衛生福利部、教育部代表，共同研商調整國考防疫措施。

考選部表示，如因傳染病防治法規定無法應試者，可檢具證明文件，在考試前後15天內向考選部申請全額退費。

考選部說，由於國家考試的屬性與升學考試性質不同，無法全然比照升學考試以外加名額方式處理辦理補考，且性質與國家考試相近的教師甄選也沒有補考，考選部將在兼顧考試公平性、應考人權益、地方政府防疫量能等前提下，配合指揮中心防疫政策及疫情發展，持續滾動調整國家考試防疫措施。

考選部說，考量考試公平性、應考人應試權益、參與考試人員，包含應考人、監場人員等試務工作人員等健康安全，以及考選部與地方政府和試區學校防疫量能等各種因素，從6月起調整3項國家考試應試限制及防疫措施。

考選部指出，應考人如有以下情形之一者，在限制不得外出期間，都不得到場應試，且嚴禁進入試區，包括確診且於指定隔離治療機構或指定處所隔離，含居家照護；為指揮中心發布具感染風險民眾追蹤管理機制的「居家（或集中）隔離」、「居家（或集中）檢疫」、「自主防疫2日內快篩陽性」。

考選部說，「自主健康管理」及「自主防疫2日內快篩為陰性」得外出者，可參加國家考試，並安排在備用試場應試；增加各試區備用試場種類及數量，提高試區護理人員、備用試場監場人員人力配置。

考選部表示，受防疫管制的應考人，應主動提前通知考選部。考選部也會將名單與指揮中心「確診」、「居家隔離」、「居家檢疫」名單加強勾稽比對至考試結束。請應考人確實遵守防疫規定，如有違反情事，除依試場規則予以扣考、扣分或不予計分外，並以傳染病防治法規定告發。

考選部說，舉行考試第一天須繳交健康關懷表，請應考人誠實填列。提供試區用餐隔板，應考人在試場內用餐者一律使用隔板，且在指定處所固定座位用餐。

考選部表示，監場人員依不同試場有適宜的防護設備，一般試場監場人員執行監場工作時，須戴口罩、防護面罩及使用酒精消毒雙手；備用試場監場人員則須戴口罩、穿戴簡易型隔離衣、防護面罩、手套及使用酒精消毒雙手，以強化安全防護。

考選部說，試務工作人員須完整接種3劑疫苗滿14天。電腦化測驗適用以上防疫措施，但在備用試場應試者改採紙本試題，並以2B鉛筆劃記試卡作答。