四川雅安6.1級地震 車輛受損狀況。（翻攝微博）

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央視新聞報導，雅安市應急管理局表示，截至19時40分，地震造成蘆山縣、寶興縣部分鄉鎮受災，雅安全市範圍接報4死14傷（均在寶興縣），受傷人員已轉市、縣醫院救治。

今（6月1日）17時00分，四川省雅安市蘆山縣發生規模6.1級地震，震源深度17公里。據央視消息，已造成1人死亡，大陸啟動國家地震三級應急響應。（翻攝微博）

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大陸央視報導：據專家綜合分析研究，此次蘆山6.1級地震屬9年前2013年「4/20」雅安蘆山7.0級地震的餘震，兩次地震相距9公里，發震地震帶為雙石-大川地震帶。

震央寶興街道建築物在地震後受損。（翻攝微博）

今（6月1日）17時00分，四川省雅安市蘆山縣（北緯30.37度，東經102.94度）發生6.1級地震，震源深度17公里。據央視消息，地震已造成1人遇難，大陸國務院已啟動國家地震三級應急響應。

今17時00分四川雅安市蘆山縣發生6.1級地震，雅安市寶興縣17時03分發生4.5級地震。據央視消息，截至18時30分，地震造成蘆山縣、寶興縣部分鄉鎮受災，蘆山縣暫未收到人員傷亡情況報告，寶興縣1人死亡、1人重傷、5人輕傷。當地正全力以赴搜救被困人員。

據澎湃新聞消息，大陸應急管理部接報地震相關資訊後，大陸國務院抗震救災指揮部辦公室、應急管理部立即啟動國家地震應急三級響應，並派出由中國地震局副局長帶隊的工作組赴現場指導處置。

據了解，四川省消防救援總隊蘆山縣大隊派出15人、3車已到達現場，四川消防救援、森林消防261人正在趕赴中，已調派四川省內5支重型、13支輕型地震救援隊1280人集結待命，做好隨時出動準備；貴州、雲南、重慶總隊8支重型、23支輕型地震救援隊2180人已做好跨區域增援準備；四川省地震局現場工作隊已抵達災區。