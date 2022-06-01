「鋼鐵V」女神徐若瑄剛出道時曾是女團成員，和夥伴王思涵、吳珮瑜共組「少女隊」；團體解散後除了徐若瑄單飛長紅，其他兩人都早已淡出螢光幕。徐若瑄今(1日)在IG上祝福好友王思涵生日快樂，還幫她祈求「趕快有小寶寶」，PO出的動態意外曝光原來王思涵已經密婚1年了。

「少女隊」的王思涵昔日與徐若瑄、吳珮瑜合組「少女隊」，多年後彼此感情仍親密濃厚；徐若瑄今(1日)PO出合照祝老戰友生日快樂，暱稱王思涵為「小矮瓜」說：「32年的感情，可不是開玩笑的！我們太了解彼此，小時候黏TT、長成大人之後各忙各的，但在最重要的時刻，我們會守著彼此、給對方最深的擁抱和祝福（之前為演唱會練舞彩排時，她來探班）。」

徐若瑄的生日祝福中也提到，已當人妻1年多的王思涵想生「兔寶寶」的願望，還要粉絲幫王思涵集氣，「祝正在很努力的她早生貴子！」；同時也意外曝光，原來王思涵去(2021)年3月5日已成為人妻；其實王思涵的老公也是圈內人，就是演員「李建緻」，曾參與八點檔《龍飛鳳舞》演出，也擔任過王心凌演唱會的舞者。

王思涵2017年12月曾和徐若瑄合作，擔任經紀人；據悉她目前在台北市林森北路開了一家「炭火割烹」，是台灣原住民美食與日本料理的創新結合，還被網友選為「中山站美食」。