《歐亞時報》（The EurAsian Times）5月30日報導，已在印度空軍服役超過40年的「美洲豹」（Jaguar）攻擊機，有機會接受進一步升級，甚至整合最新的無人僚機技術，以對抗中國大陸和巴基斯坦，因為其仍承擔印度的空中核子打擊任務，且自製的5代機「先進中型戰機」（AMCA）不會在2040年前服役。

根據報導，印度空軍「美洲豹」的退役計畫已遭到擱置，因此該型機的「攻擊顯示與測距慣性導航系統III+」（DARIN III+）升級案便再度浮上檯面；DARIN III+是DARIN III的後續計畫，內容包括以色列Elta EL/M-2052主動電子掃描陣列（AESA）雷達、新任務電腦、現代化數位座艙、資料鏈、整合慣性與衛星定位的導航系統等，甚至可能搭配印度斯坦航空公司（HAL）正在研發的無人僚機。

印度空軍退役中隊長、國防分析師泰克（Vijainder K Thakur）指出，AMCA不會在2040年前服役，因此「美洲豹」須繼續堅守崗位，並藉由提前與早期版無人僚機整合，確保印度相關研發與作戰概念能在AMCA計畫成功前就位。

《歐亞時報》也指出，由於印度缺乏戰略轟炸機，故由「美洲豹」和幻象2000擔當空中核子打擊任務，與「烈火」（Agni）系列陸基彈道飛彈和射程較短的潛射彈道飛彈搭配，組成有限的核子三位一體體系。

不過泰克認為，印軍「美洲豹」的發動機長期磨損，據稱推力已降低至少15至20%，嚴重影響其關鍵的低空穿突能力，但目前仍不清楚HAL在與漢威（Honeywell）公司的談判破局後，是否有為「美洲豹」更換發動機的進一步計畫。