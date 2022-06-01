桃園市楊梅區第一公有零售市場擁有多年歷史，針對市場集中計畫，多間攤商表示不願搬遷。（蔡明亘攝）

桃園市台鐵楊梅車站後一塊占地約627坪的市場用地，現暫作停車場，市議員鄭淑方建議設活動中心、社福或休閒空間，成為多功能立體停車場。桃市府經濟發展局曾規畫邀在地3大市場攤商進駐，但9成攤商不願搬遷，若新建多功能停車場，依照規定至少一樓仍須設市場。

鄭淑方指出，目前後站市場用地暫時作為停車場，希望能妥善活用地方每個場域，建議規畫多功能的立體停車場，設置市場、社會福利場館、市民活動中心或休閒運動等公共空間，活絡地方建設。

目前楊梅有第一、第二與大成市場，經發局先前規畫市場更新計畫，盼以後站市場用地，邀3大市場攤商進駐，去年底發出超過100份問卷，共回收107份，統計有高達9成的攤商不願搬遷盼維持現狀。一名蔬果攤商表示，不太想搬遷，因考量顧客交通因素，在現址騎車或步行買菜較方便，且若把攤商集中，擔憂空氣流通狀況不會像現址半露天式通風。

經發局市場科長陳珏寧說明，目前攤商搬遷意願不高，不過市府仍會定期詢問攤商意見，該地將持續作停車場使用，暫無其他用途。

陳珏寧也提到，若邀楊梅3大市場攤商進駐，依照民眾在傳統市場的消費習慣，不一定能將原本客源帶過來，因仍存有前後站的生活圈地區差異，但若真的搬遷也不必擔心交通問題，因其中仍有塊停車場用地。另若規畫設置多功能停車場，依照規定一、二樓仍須設市場，若評估地方現況無法支撐，則至少一樓須設市場。