好萊塢強尼戴普和前妻安柏赫德互告誹謗官司，上月27日結辯後交付陪審團，但因為沒有共識，延到昨(5月31日) 再度審理，依舊沒有結果，雖然這場世紀官司還在糾結，但只剩最後判決，強尼戴普的女兒莉莉蘿絲戴普（Lily-Rose Depp）近日也罕見發文，時間點敏感引起熱議。

莉莉蘿絲戴普是強尼戴普和前妻凡妮莎帕拉迪斯的女兒，上月27日是她23歲生日，29日她也罕見發文寫下：「23！」並曬出自己收到的花束和2張美照，只見她穿上粉色細肩帶背心搭短褲，身上掛著有「Birthday Princess」字樣的值星帶，閉起雙眼對著鏡頭燦笑，看起來心情相當不錯。

莉莉蘿絲罕見更新社群。(圖／取自莉莉蘿絲IG)

其實，強尼戴普和安柏赫德的世紀官司從4月底開始以來，莉莉蘿絲就一直保持沉默，因此這也是她時隔2個月更新社群，雖然沒對爸爸的事件發聲，但因為正處於判決結果出爐的敏感時間點，因此也吸引網友關注。

在強尼戴普2016年因家暴事件登上媒體版面時，莉莉蘿絲就曾公開力挺爸爸絕不是施暴者，在最近的官司答辯時，強尼戴普也坦言會起訴安柏赫德的最主要動機就是他的一對兒女。