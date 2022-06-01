端午節倒數兩天，針對來不及預購、沒時間去市場排隊，或無法出門買特色粽的民眾，Uber Eats平台攜手鼎泰豐、瓦城泰統、一之軒、得來素、南門市場、成功市場、家樂福、新光超市、Green & Safe、聖德科斯，以及Uber Eats優市等眾多商家合作夥伴，「粽」合出多樣化的「端午粽香」專區，提供消費者台灣南北美味傳統粽、花蓮剝皮辣椒粽、綠島鬼頭刀魚粽等地方特色粽、米其林一星山海樓珍寶粽、立家湖州粽、海派豪華鮮鮑甘貝黑松露粽、中西跨界的紅酒無花果紅茶甜粽、台泰混血風味粽、水果冰心、以及栗粒粽全素等眾多口味。除了自用，也有多款「端午包粽」期間限定禮盒作為佳節伴手禮。

Uber Eats於6月1日至6月30日期間，優饗及雙享方案會員輸入優惠序號【六享生鮮】，訂購生鮮雜貨單筆消費金額滿499元，即可享一次120元優惠折抵。首次以Uber Eats 訂購生鮮之會員用戶輸入優惠序號【生鮮六六六】，單筆消費金額滿100元，即可享二次5折優惠，單筆消費最高折抵200元。

Uber Eats上家樂福也精選百年傳奇「花蓮剝皮辣椒粽」、饕海王「綠島鬼頭刀魚粽」、「台東紅藜金針粽」等新鮮口感東部粽。新光超市有金門飄香60年「龐家古早味傳家肉粽」、國宴主廚溫國智的「傳統北部粽」，南門傳統市場「古早味湖州蛋黃鮮肉粽」、「湖州金華火腿肉粽」、潮州「桂花豆沙粽」以及「古早味紅棗粽」等選項。鼎泰豐鮮肉與豆沙五入綜合禮盒以及 Green & Safe 米其林一星餐廳山海樓「山海珍寶粽禮盒」送禮尊榮選擇。針對甜粽擁護者，聖德科斯上架基隆排隊名品連珍「椰香紫米芋泥粽」、夏日當季的珍好食「精品紅豆蓮子粽」；楓康超市「紅豆沙粳粽」、「紫米紅豆沙甜粽」，富有養生台味甜點風。

瓦城泰式料理推出四款融合台、泰式口味粽，「噴香麻油雞肉粽」、「泰式蝦醬肉粽」、「芋香紫米粽」以及濃郁味出名的「椰香榴槤粽」，外送平台只於 Uber Eats 上架。此外，city'super 獻上頂級中法食材合併的拾貳食品「黑松露栗子粽禮盒」、「紅酒無花果紅茶甜粽禮盒」、「鮮鮑甘貝黑松露粽禮盒」。

為滿足愈來愈多數的健康飲食消費者需求，Green & Safe推出與六百萬點擊的培仁蔬食媽媽聯名「桂花白豆沙粽、十穀粽、培仁蔬食粽禮盒」等帶給茹素消費者佳節福音；棉花田生機園地則有上等自然食材製作的「大甲芋泥紫米粽」、「牛肝菌銀杏栗子粽」；一之軒也推出「皇膳雙菇風味粽」與鳳梨入味的「果漾冰心粽」；得來素蔬食早午餐則推出「全素粽」，兼顧健康與永續飲食理念。

Uber Eats優市推出「優市慶端午」專區，主打名家粽子、醬料和湯品，提供消費者完整端午饗宴。除了紅豆食府、彭園怡客好粽冰沙雙饗等端午禮，嚴選「呷七碗招牌北粽」、「立家湖州蛋黃、干貝鮮肉粽」、「竹南懷舊原味粽」、「福源招牌花生肉粽、福源原味粳粽(鹼粽)」等15款中式鹹甜名粽，搭配饗城四神湯、海鮮翅煲、或鴨肉羹，飯後來顆紅豆食府奶茶波霸口味冰粽當甜點，打造不負「粽」望的個人或家庭端午好料。