因參演的《怪奇物語》推出第四季、前男友強尼戴普家暴司等原因，美國女星薇諾娜瑞德(Winona Ryder)的名字也經常出現在公眾視野中，而時尚品牌Marc Jacobs也於今（1）日發布由她演繹的最新廣告，而薇諾娜與品牌間的有趣的故事，也再次被許多人討論。

Marc Jacobs邀請薇諾娜瑞德主演最新包款廣告。（摘自品牌官網）

薇諾娜瑞德曾為Marc Jacobs主演2003春夏廣告。（摘自Marc Jacobs IG）

薇諾娜在1980-90年代，因《陰間大法師》 、《西德姐妹幫》、《愛德華剪刀手》等作品，聲名大噪一舉一動、服裝風格都是當時的熱門話題，而她在2001年被百貨公司逮到，偷走Marc Jacobs價值5500美金的商品，被判處罰金、勞動服務等，名聲也一落千丈。另外，有趣的是當時他因竊盜、破壞公物官司出庭時，也穿著品牌服裝，可見他對Marc Jacobs的一片丹心。

薇諾娜瑞德曾為品牌2015秋冬系列拍攝廣告。（摘自Marc Jacobs IG）

薇諾娜瑞德與設計師馬克雅各布斯有著深厚的友情。（摘自Marc Jacobs IG）

Marc Jacobs邀請薇諾娜瑞德主演最新包款廣告。（摘自品牌官網）

因此品牌設計師馬克雅各布斯（Marc Jacobs）還與維諾納成為好友，並於2003年邀請他擔任2003年春夏廣告主角，並以當年偷的同款衣服現身自嘲，而2015品牌推出彩妝產品時，也被受邀擔任品牌彩妝代言人，多次的合作也能夠看出她與設計師馬克雅各布斯的好交情。此次薇諾娜為品牌新推出的J Marc包款，分別以俐落黑髮、煙燻妝，搭配湖水綠蕾絲裙、黑色薄紗群、立體玫瑰上衣搭配亮面百褶裙等典藏系列服飾現身，展示各種顏色的J Marc包款，親身示範該款包款的百搭性。