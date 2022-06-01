台義爭監護權案，上周憲法法庭認為，法院沒讓未成年陳述意見判決違憲，引發法界不同意見的爭議，婦女新知基金會及立委也舉辦記者會質疑家事事件的審理及人力問題，司法院回應，將研議修正家事事件法可行性及相關配套措施之滾動式檢討與調整。

司法院指出，將參考各界意見，檢討與調整包括相關專業人力及軟硬體資源之投入能符業務所需，發揮妥適、迅速、統合處理家事事件，謀求未成年子女之最佳利益。