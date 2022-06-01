台南市新市區推廣白蓮霧產業，將百年老白蓮霧樹造冊列管，大社里張氏農場裡有1棵百年白蓮霧樹，更復育數百棵白蓮霧樹，以無毒友善方式種植，並且推廣友善循環觀念，只要到農場購買2罐白蓮霧茶，即可免費來包蓮霧、採收蓮霧，不過每年氣候不同，農場可不保證套袋的蓮霧都能順利收成。

新市張氏農場20年前加入復育白蓮霧行列，花鉅資將別人蓋房子時要丟棄的兩棵白蓮霧老樹移植到大社的張氏農場，其中1棵不幸枯死，另1棵就是現在新市區公所列冊老蓮霧樹中的57號。

張氏農場主人張振忠提倡生態農法、友善種植，利用農場環境進行食農教育，並且以白蓮霧葉開發蓮霧茶，民眾只要來購買白蓮霧茶，就可以到農場幫蓮霧套袋，在袋子上寫上認養人名字，自行來採收。此外，民眾也可以1500元認養張氏農場，每年可以到農場消費價值1800元商品。

張振忠說，他推廣的是友善循環概念，種白蓮霧樹，但是不賣白蓮霧，而是希望吸引民眾來認識白蓮霧生態，願意以友善方式種植，而且再以同樣方式開放民眾採果，一起推廣食農教育。不過多數民眾還是純粹購買白蓮霧茶居多，農場也不干涉民眾何時要來包蓮霧、採蓮霧。

除了鼓勵民眾種植白蓮霧樹，2016年張氏農場也把57號白蓮霧樹的分身57-1種到遠東科技大學；陸續把57號分身種到台南阿霞飯店鳩嶺食肆、新市國中、大社國小、善化贊美酒店，讓更多民眾認識新市的白蓮霧美妙滋味。