男藝人納豆（林郁智）今年1月因腦出血緊急送醫開刀治療，動了2次引流手術，經過4個月的休養，已康復出院。這段期間他的IG都沉寂中，今（1日）終於有了新動態，復原狀況看起來相當不錯。

納豆今（1日）晚間在IG上傳一張大吃的照片，可以看到他頂著清爽的短髮，一手托腮、一手輕放桌上，面前盡是甜點和飲料，讓他笑得合不攏嘴，開心地寫道：「舒服！開心！」不難看出健康狀態進步良多。

此外，這也是納豆睽違4個月更新貼文，許多演藝圈星友像是炎亞綸、風田、阿Ken、小甜甜、張立東、陳艾琳、王少偉等都紛紛留言關心，其餘網友也表示：「歡迎回歸，學長加油」、「值得慶祝」、「豆哥我們都好想你」、「恭喜納豆哥 復原」。

納豆腦出血期間，都是由女友依依在旁陪伴、照顧，近日正逢依依30歲生日，她透露納豆現在肌肉無力，「連穿內褲也會跌倒」，但訓練師鼓勵：「現在狀況很好，先給自己半年修復時間，不要給自己太多壓力」。而納豆也替依依許下兩個生日願望，分別是「希望我的北鼻一年比一年漂亮」、「有更多更多人愛她，但她只愛我一個」，深厚的感情令人稱羨。