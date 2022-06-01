由台北市政府指導，台北市政府文化局、財團法人台北市文化基金會及台北市電影委員會主辦之「金片子大賽」邁入第12屆，參賽件數節節高升，亦培育許多影視創作人才。本屆首獎獎金新台幣60萬元，總獎金高達新台幣100萬元，自6月1日至8月21日正式向全球公開徵求15分鐘內短片，鼓勵影視創作者發揮創意，共同角逐百萬獎金。

台北市電影委員會自2011年起即辦理「金片子」短片徵選活動，歷經多年耕耘，現已成為本市最具影響力的短片競賽，並挖掘出許多在「金片子大賽」嶄露頭角的新世代影人，如最年輕的金鐘視后温貞菱、《天橋上的魔術師》編劇吳季恩、參與《四樓的天堂》、《該死的阿修羅》演員賴澔哲等，皆陸續在影視圈大放異彩。除吸引新秀挑戰，影視圈重量級影人也紛紛投入參賽，去年包括金馬影帝李康生帶著自編自導自演的作品《有風的日子，有雲》角逐獎項、金鐘戲王陳慕義也參與獲獎作品《賴桑の黑色喜劇》演出，顯見本活動已於國內具知名度及代表性。

《有風的日子，有雲》去年入圍包括微電影、導演、男演員、攝影、音效、劇本等6獎，並勇奪最佳男演員和劇本，目前正在日本四國德島縣拍攝台北市影委會投資電影《黑之牛》的李康生，也不忘呼籲對影像創作有興趣的朋友們都能踴躍參加比賽：「一年一度的金片子大賽又來臨，希望大家拍的精彩短片都能來報名！」他大方分享自己的經驗，謙稱創作沒有竅訣，建議想要嘗試拍片的朋友從自己周遭最熟悉、最喜歡的人事物著手，「比如拍攝家人和親人這方面的題材，要先感動自己才能感動別人」。

李康生和金片子大賽早在2015年擔任代言人就結下不解之緣，被問到未來希望再以什麼身分參與金片子大賽，他笑說應該只剩頒獎人這個角色，但無奈今年工作行程滿檔，除了在日本的《黑之牛》拍攝，還有美國、日本和蔡明亮導演的回顧展，以及11月在法國巴黎的《行者》系列展演，李康生幽默喊話：「所以金片子大賽一定要一年一年辦下去，這樣我才有機會頒獎！等我！」