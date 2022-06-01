這老闆會做生意！有名男子欲買生蠔，向販售海鮮的老闆詢問後，竟收到1張照片，照片中有名正妹右手拿手機，左手拿生蠔，似乎是要讓男子比對大小，但男子卻目光注意到正妹的「巨乳深溝」，讓男子笑喊「老闆，我知道這次的生蠔『更大顆了』，...拍這樣！只是增加我購買的慾望」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，並上傳2張照片，照片中是原PO與海鮮販賣商老闆的Line對話紀錄，原PO詢問對方「生蠔一樣是10公斤嗎？」，對方老闆則表示一樣是10公斤，由於之前是2L size，這次只剩3L size，並傳了一張照片，該照片是一名正妹右手拿手機，左手拿生蠔，讓原PO可以做大小的比較，但原PO卻發現到該正妹因稍微彎腰，露出那「巨乳深溝」，也讓原PO在貼文表示「老闆，我知道這次的生蠔『更大顆了』，...拍這樣！只是增加我購買的慾望」。

男子要買生蠔，收到老闆傳生蠔照比大小，卻驚見正妹露出「巨乳深溝」。（翻攝自臉書爆廢公社公開版）

照片一出，網友紛紛留言表示「這個塞司都不止3L了」、「這個生蠔真的大，還帶溝」、「這個真的大絕對是真的」、「懂拍」、「這老闆做生意實在」、「馬上食慾大開」、「請問是什麼深壕？」、「這老闆會做生意」、「哇！那個頭燈都比生蠔讚了」、「生意的銷售密碼掌握住了沒煩惱」。