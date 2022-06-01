夫妻房事不順導致分手案例比比皆是，但太順利似乎也不太好。一名丈夫花費聘金130萬，取回一名30歲的美嬌娘，未料竟嫌女方「床上功夫比男人還強」，短短半個月就悔婚，讓妻子不知如何是好。

根據《搜狐》新聞報導，事件發生在大陸福州，一對男女經媒人介紹後，相約多次，決定結婚。丈夫依照女方家鄉習俗，花了30萬人民幣(約台幣130萬)的聘金，將30歲的周姓女子娶回家，過程相當順利。

怎料婚禮完成後風雲變色，丈夫得知周女婚前任職於酒吧接待，覺得對方工作「不正經」，甚至因周女在房事上比自己還猛，更加認定周女前份工作有鬼，不到半個月就悔婚，將妻子趕回娘家。

周女眼見婚姻無法維持，無奈答應離婚，雙方卻又為聘金歸還問題大吵一架，男方還跑到女方家門大吵大鬧，周女認為自己名聲無故受損，要求男方賠償半數聘金，男方則指控周女工作不乾淨，對自己隱瞞事實，沒有求償就不錯，大罵女方反過來商討賠償，目前糾紛仍持續未解決，也吸引許多大陸網友「卡位看戲」。