「最美白娘子」女星趙雅芝出道40多年，早已是家喻戶曉的女神，1973年她參加第一屆香港小姐選美，卻沒挺進前三名，當年奪下冠軍的是氣質出眾的孫泳恩，但她後來星路不順遂改從商，更早早移居美國，鮮少露面；曾獲1987年港姐季軍的林穎嫺日前更新近況，聚會中居然有孫泳恩，許多網友一見明（2日）就滿67歲的她都很驚喜，保養好到完全看不出年紀，不免感嘆「可惜了」。

1973年是香港小姐選美的第一屆，比賽相當受關注，甚至在當時就特地以「直播」的方式，讓觀眾見證第一位香港小姐誕生；參賽者名單中有當年僅19歲還不是「白娘子」的趙雅芝，雖然有亮眼外型，但她在回答問題不慎答錯，沒得到高分無緣前三名。最後首屆香港小姐選美前三名分別是，冠軍孫泳恩、亞軍容朱迪、季軍劉慧德。

首屆香港小姐選美冠軍孫泳恩。(圖/ 摘自百度百科)

意外的是，孫泳恩沒有像趙雅芝在演藝圈大放異彩，沒有留下太多影視作品，就決定轉換跑道從商，及投入慈善事業，之後更和家人移居美國，鮮少公開露面；日前曾獲1987年港姐季軍的林穎嫺在臉書發文，和朋友們聚會合照中，居然有孫泳恩，兩人並肩站在一起合照，畫面中孫泳恩狀態保養得極佳，絲毫看不出是將滿67歲的模樣。

曾獲1987年港姐季軍的林穎嫺（圖右）在臉書發文，曬出和孫泳恩（圖左）並肩站在一起合照(圖/ 摘自林穎嫺臉書)

不少見證過孫泳恩年輕貌美時的網友，忍不住留言讚嘆，「以前港姐氣質都超好」、「怎麼看都不像是67歲的人」、「可惜了，太早離開演藝圈」、「這臉蛋和身材不當藝人太浪費」、「當阿嬤的年紀卻是媽媽的外表」。