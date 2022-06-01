因應疫情發展並吸引客人到店內用，台北寒舍艾美酒店館內餐廳推出新服務，自助餐廳「探索廚房」以位上單點料理為客人加菜，晚餐價格每位1,690元起+10%。中餐廳「寒舍食譜」推出平日午晚餐限定的「饗粵豐食」港點吃到飽，並有專人送上桌，三人以上同行用餐，每位999元+10%起。

寒舍艾美酒店「探索廚房」自助餐廳自6月1日起晚餐時段特別設置單點餐檯，以「精緻單點料理」、「現點現做」及「專人位上餐點」三大亮點，增加「威靈頓牛排」、「避風塘沙公」等10道菜式，每餐期並贈送每人乙份的「肯瓊奶油烤龍蝦半隻」。餐廳並回饋持有餐券的消費者，凡於6月份的每週一至週四晚餐餐期，三人同行只要出示兩張「探索廚房平日自助午晚餐券」，立即享一人免費用餐。消費者於旅展或通路平台購買、且仍於有效期限內的餐券皆可使用。

「探索廚房」新增菜餚中「肯瓊奶油烤龍蝦半隻」，是以特製的微辣肯瓊醬與奶油塗抹於波士頓龍蝦後入爐烘烤，鹹香滋味緊緊封存於彈牙蝦肉中。「威靈頓牛排」則是將菲力牛排香煎上色後輕抹上蘑菇泥，以酥皮包裹成柱狀直接烤製，香酥外皮下的粉嫩牛肉溢出豐盈肉汁。「嫩煎羊排佐青醬米麵」以爐烤方式將羊肩肉烤至外層焦香內呈粉紅色澤，佐搭清爽青醬風味的米線。粵式傳統「避風塘沙公」嚴選鮮活肥碩的沙公，高溫油炸緊鎖住紮實肉質後，加入乾辣椒、豆豉、以及靈魂要角的金黃蒜酥，以大火快速翻炒，鑊氣十足。

「寒舍食譜」中餐廳自6月1日起推出「饗粵豐食」港點吃到飽，週一至週五午晚餐限定，三人以上同行用餐，特享體驗價午餐每位999元+10%、晚餐每位1,299元+10%，除可無限暢享多款點心之外，加碼再獻上單人份的粵菜料理、湯品、主食及水果，每位乙份。其中的粵菜料理，午餐提供「燒味拼盤」一次品嚐油雞與叉燒雙重美味，晚餐則大器祭出「石澳梅菜蒜蓉蒸龍蝦半隻」。此外，提供四款可以優惠價每碗120元+10%加購的甜湯，包含「楊枝甘露蜜」、「生磨蛋白杏仁茶」、「陳皮紅豆沙」與「養生堅果核桃露」。

「寒舍食譜」主廚團隊每日手工現做各式道地點心，以經典老滋味展現老香港的萬般風情。特別推薦選用日本干貝與和牛入饌的「北海道干貝燒賣」與「和牛潤腸粉」。老饕最愛的「臘味蘿蔔糕」，綿密口感中品味臘肉的鹹香氣韻。每一口嚐得到肥彈鮮蝦的「寒舍蝦餃皇」、「鮮蝦春捲」及「鮮蝦腐皮捲」。香濃焗烤奶香引人滿腹食慾的「葡汁奶油焗白菜」，熱騰騰芝麻糊緩緩流洩而出的「芝麻流沙尖堆」，以及「豉汁蒸排骨」、「蠔汁鳳爪皇」、「叉燒包」、「家鄉鹹水餃」等。