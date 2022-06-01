四川省雅安市應急管理局方面指出，截至18時30分，此次地震發生已造成蘆山縣、寶興縣部分鄉鎮受災，蘆山縣暫未收到人員傷亡情況報告，寶興縣1人死亡、1人重傷、5人輕傷。

根據中新網報導，四川雅安市蘆山縣1日17時發生6.1級地震，震源深度17公里；17時03分，雅安市寶興縣發生4.5級地震，震源深度18公里。更有大陸網友表示此次震感強烈，甚至有在成都的民眾認為，是從2008年汶川大地震後，震感最強烈的一次。

地震發生後，四川省、雅安市迅速啟動地震災害二級應急回應。雅安市抗震救災指揮部緊急調度應急救援、武警、消防、醫療、公安、民兵等市級增援力量800多人，第一時間奔赴地震災區開展人員搜救、傷患救治、道路搶通和群眾轉移安置等工作。

目前，雅安市正全力以赴搜救被困人員並搶救受傷人員，最大限度減少人員傷亡，同時轉移群眾避險，確保不發生因次生災害造成的人員傷亡。