中國附醫於109年正式取得小腸移植醫院資格，為全台灣僅4間可以施行小腸移植醫院其中之一，廖先生也是該院首例小腸移植個案。（馮惠宜攝）

39歲廖先生105年因大腸癌全大腸切除，3年前突然腹痛經就醫發現小腸供應大部分小腸的上腸繫膜動脈根部長滿腫瘤，手術切除會讓病「無腸可用」的情況，終身無法進食、僅能藉由靜脈獲取營養，去年10月腫瘤持續侵犯造成腸道穿孔，小腸移植是唯一的生路，經醫療團隊登錄器官移植，終於在今年2月16日等到血型相溶的捐贈者，術後恢復正常飲食，也未出現排斥現象。

中國附醫腸道移植團隊醫師許士超表示，廖先生接受全大腸切除手術後，定期在中國附醫定期追蹤，三年前因腹痛就醫發現小腸腸繫膜長出8公分類結節纖維瘤，透過手術切除乾淨是目前唯一有效的處理方式，但腫瘤已包覆住供應大部分小腸的上腸繫膜動脈根部，切除腫瘤勢必將失去大多數小腸，加上病人本身已沒有大腸，術後必面臨「無腸可用」的情況，因此當時醫師建議採取保守治療。

但110年底，因持續長大的腫瘤侵犯腸道，導致腸道穿孔，必須使用插管引流方式控制腸液滲漏導致的腹內膿瘍；此外，病人為了減少腸液滲漏量，必須減少飲食量，導致體重減輕，更嚴重的是腹內腫瘤依舊無法控制，因而主治醫師轉介小腸移植團隊，終於找到一絲曙光。

許士超表示，經團隊評估，廖先生的腫瘤還是有機會可以完整切除，但切除後必須進行小腸移植，才能避免後續終生靜脈營養使用的困境，且其情況也符合衛福部小腸移植的適應症。

廖先生同意手術後，移植團隊立即安排檢查，經衛褔部委員會審查符合移植條件，終於在今年2月等到一位體型合適、O型的捐贈者，廖先生經15小時手術，術後第8天開始經口進食，於加護病房照護總共8天，住院期間2次腸道鏡檢切片所幸皆無急性排斥現象，最終順利於術後27日出院。

許士超說，中國附醫於109年正式取得小腸移植醫院資格，為全台灣僅4間可以施行小腸移植醫院其中之一，而經過此次成功移植後，中國附醫更成為中南部可完成小腸移植的醫院，對短腸症、尤其是缺血性腸壞死病患，都是一大福音。