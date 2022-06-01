巴西影后席夢妮史波拉多爾出道多年，首度在《熟女解放中》嘗試挑戰自我的超尺度性愛場面，電影一開場就是火辣的肢體交纏，結尾更有一鏡到底的全裸大膽床戲，但如果僅從情色的一面進入，便缺乏電影對當代女性如何處理情感連結的傑出描繪。

該片改編自巴西女作家克拉麗斯利斯佩克托的《學徒期》，看似一趟熟女的解放之旅，其實是一次尋找自我的心靈spa。以女主角羅莉為敘事主人翁，帶領觀眾進入她不同的關係，無論是工作還是家庭，真誠的感情抑或純粹的歡愉，羅莉學習從充滿慾望的人性中生存，了解愛不僅只是官能的滿足，進而與生命中的Mr. Right相濡以沫，彼此碰撞，直視疼痛，接受愛，進而回報以愛，而這正是現代女性具共鳴，也最該學習之課題。

導演瑪塞拉羅蒂在籌備電影時剛好結束10年婚姻，開始獨自生活，這也讓她更能對羅莉的角色感同身受，明明是1969年出品的小說，卻充滿現代的智慧。因為原著作者文風很像吳爾芙，意識流的寫作讓她在改編初期產生不少麻煩，最後她索性跟從角色，不服膺原作，讓故事長出自己的生命。

值得一提的是，在片中飾演羅莉心靈伴侶尤利西斯的哈維爾多羅拉斯，多年前曾以《在人海遇見你》風靡台灣文青觀眾圈，從當年可愛的神經質宅男，到現在蛻變成沈穩帥氣的哲學教授，他將再次透過這部電影展現迷人的銀幕魅力。電影10日在台上映。